Počet elektrických vozidel příští rok překoná stomilionovou hranici

Počet elektrických vozidel v provozu vzroste v roce 2026 meziročně o 30 %, uvádí nejnovější studie firmy Gartner.
Zahrnuje to osobní automobily, autobusy, dodávky i těžké nákladní vozy. Podle analytiků ale bude vetší dynamika trhu vidět u plug-in hybridních elektromobilů (PHEV), jejichž meziroční vzestup se předpokládá ve výši 32 %.
Je to podle Gartneru důsledek toho, že zákazníci stále častěji chtějí mít jistotu záložního benzínového motoru, který mohou v případě potřeby použít.
Podíl PHEV na trhu ale i tak bude oproti plně bateriovým modelům výrazně nižší – přibližně 34 %. Letos byl přitom tento podíl o jeden procentní bod nižší, tedy zhruba 33 %.
I nadále tedy analytici předpokládají, že prodeje výhradně bateriových modelů budou znatelně vyšší než hybridních.
„Navzdory zavedení cel na dovoz vozidel ze strany americké vlády a stále častějšímu rušení dotací a pobídek na nákup elektromobilů ze strany vlád mnoha zemí se předpokládá, že počet elektromobilů na silnicích v roce 2026 nadále rychle poroste,“ dodává Jonathan Davenport, analytik společnosti Gartner.
Podle něj v příštím roce bude podíl Číny představovat 61 % celkové instalované základny elektromobilů. Potvrzuje se tak dominance tohoto regionu v této oblasti.
Globálně využívaná základna elektromobilů podle typu vozidla, roky 2025–2026 (tisíce kusů)
|
Počet provozovaných vozů – rok 2025
|
Počet provozovaných vozů – rok 2026
|
Elektromobily (BEV)
|
59 480,370
|
76 344,452
|
Plug-in hybridní elektromobily (PHEV)
|
30 074,582
|
39 835,111
|
Celkově
|
89 554,951
|
116 179,563
