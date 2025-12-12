Computertrends  »  Analýzy a studie  »  Počet elektrických vozidel příští rok překoná stomilionovou hranici

Počet elektrických vozidel příští rok překoná stomilionovou hranici

Pavel Louda
Včera

elektroauto BYD
Autor: BYD
V roce 2026 bude na silnicích jezdit 116 milionů elektrických vozidel, z toho bude výhradně bateriových více než 75 milionů, tedy přibližně dvě třetiny.

Počet elektrických vozidel v provozu vzroste v roce 2026 meziročně o 30 %, uvádí nejnovější studie firmy Gartner. 

Máte se bát hacknutí svých automobilů?

Zobraz výsledek

Zahrnuje to osobní automobily, autobusy, dodávky i těžké nákladní vozy. Podle analytiků ale bude vetší dynamika trhu vidět u plug-in hybridních elektromobilů (PHEV), jejichž meziroční vzestup se předpokládá ve výši 32 %. 

Je to podle Gartneru důsledek toho, že zákazníci stále častěji chtějí mít jistotu záložního benzínového motoru, který mohou v případě potřeby použít.

Podíl PHEV na trhu ale i tak bude oproti plně bateriovým modelům výrazně nižší – přibližně 34 %. Letos byl přitom tento podíl o jeden procentní bod nižší, tedy zhruba 33 %. 

I nadále tedy analytici předpokládají, že prodeje výhradně bateriových modelů budou znatelně vyšší než hybridních.  

„Navzdory zavedení cel na dovoz vozidel ze strany americké vlády a stále častějšímu rušení dotací a pobídek na nákup elektromobilů ze strany vlád mnoha zemí se předpokládá, že počet elektromobilů na silnicích v roce 2026 nadále rychle poroste,“ dodává Jonathan Davenport, analytik společnosti Gartner. 

Podle něj v příštím roce bude podíl Číny představovat 61 % celkové instalované základny elektromobilů. Potvrzuje se tak dominance tohoto regionu v této oblasti.

Globálně využívaná základna elektromobilů podle typu vozidla, roky 2025–2026 (tisíce kusů)

 Počet provozovaných vozů – rok 2025

Počet provozovaných vozů – rok 2026

 Elektromobily (BEV)

59 480,370

76 344,452

Plug-in hybridní elektromobily (PHEV)

30 074,582

39 835,111

Celkově

89 554,951

116 179,563
Zdroj: Gartner, prosinec 2025  
předplatné PŘEDPLATNÉ