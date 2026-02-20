Computertrends  »  Analýzy a studie  »  Počet nových pracovních míst prudce klesá

Počet nových pracovních míst prudce klesá

Pavel Louda
Včera

člověk u počítače
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Globální nabídka pracovních pozic ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 mezičtvrtletně poklesla o hrozivých 15 %. Je to mimo jiné i důsledek rychlého zavádění automatizace a umělé inteligence, věří analytici.

Celosvětový nábor zaměstnanců na konci roku 2025 výrazně zpomalil, ukázala Job Analytics Database společnosti GlobalData.

Podle jejích dat jde především o důsledek geopolitické napětí a rostoucího využívání automatizace a umělé inteligence, co změnilo rozhodnutí nabírat nové zaměstnance.

Nejvýznamnějšími technologickými tématy, které se v náboru uplatňovaly, byly koncem loňského roku AI (konkrétně šlo o strojové učení či GenAI) a cloud, následované kyberbezpečností. Nejvíce pracovních nabídek v oblasti Gen AI přitom nabídly USA a Indie.

V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
0:00/

Dynamika náboru však byla v různých regionech odlišná. Zatímco počet pracovních nabídek klesl v USA, Indii či Velké Británii, Francie a Německo naopak zaznamenaly nárůst poptávky po zaměstnancích.

školení AI

Nejvyšší počet nových pracovních míst v uvedeném čtvrtletí zaznamenal technologický sektor, následovaný maloobchodem a službami.

Nabídky pracovních míst v technologickém sektoru byly poháněné především poptávkou po technických expertech a specialistech v oblasti digitální transformace, dodává Sherla Sriprada, analytička společnosti GlobalData.

