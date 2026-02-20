Počet nových pracovních míst prudce klesá

Celosvětový nábor zaměstnanců na konci roku 2025 výrazně zpomalil, ukázala Job Analytics Database společnosti GlobalData.
Využili byste nabídku pracovat z Česka pro zahraniční firmu?
Podle jejích dat jde především o důsledek geopolitické napětí a rostoucího využívání automatizace a umělé inteligence, co změnilo rozhodnutí nabírat nové zaměstnance.
Nejvýznamnějšími technologickými tématy, které se v náboru uplatňovaly, byly koncem loňského roku AI (konkrétně šlo o strojové učení či GenAI) a cloud, následované kyberbezpečností. Nejvíce pracovních nabídek v oblasti Gen AI přitom nabídly USA a Indie.
Dynamika náboru však byla v různých regionech odlišná. Zatímco počet pracovních nabídek klesl v USA, Indii či Velké Británii, Francie a Německo naopak zaznamenaly nárůst poptávky po zaměstnancích.
Nejvyšší počet nových pracovních míst v uvedeném čtvrtletí zaznamenal technologický sektor, následovaný maloobchodem a službami.
Nabídky pracovních míst v technologickém sektoru byly poháněné především poptávkou po technických expertech a specialistech v oblasti digitální transformace, dodává Sherla Sriprada, analytička společnosti GlobalData.
