Podcast: Kyberbezpečnost a zákony bez obalu

V podcastu zazní konkrétní (nejen) právní dilemata, před nimiž dnes stojí každá větší firma: Máte na stole nový zákon – co zvolit, rovnou změnit interní směrnice, nebo počkat na první audit a až pak panikařit?
Jak argumentovat vedení, které chce bezpečnost „levně, rychle a bez omezení pro byznys“? Michaela Holíková vysvětluje, proč není každý zákon automaticky zlo a naopak jak najít v právních mantinelech prostor pro inovace i rozvoj.
Lucie Jahnová přináší urgentní pohled z praxe: co se skutečně osvědčilo při školení zaměstnanců proti phishingu, kde se firmy nejvíc spalují při přípravě bezpečnostní dokumentace a proč je lidský faktor stále největší achillovou patou. Zatímco právníci nastaví pravidla, firemní provoz často vymýšlí kreativní cesty, jak je obejít či zjednodušit pro vlastní pohodlí.
Michaela Holíková je právnička v advokátní kanceláři Rowan Legal, specializuje na oblast kybernetické bezpečnosti, digitální odolnosti a celkového nastavení security compliance procesů korporátních i veřejnoprávních subjektů.
Moderátor balancuje sérii otázek, které nepohladí, ale nutí k zamyšlení: Nejsou firemní interní směrnice jen text, který se schválí a odloží? Jak dlouho trvá většině středně velkých firem implementace skutečně funkční ochrany dat? Kdo by měl být „majitelem“ bezpečnosti – IT tým, HR, právníci, nebo přímo CEO?
Epizoda přináší nejen legislativní přehled, ale hlavně praktické tipy: jak přenést odpovědnost z papíru do reality, proč je důležité spolupracovat napříč profesemi a odděleními a kde číhá nejvíc rizik při outsourceování bezpečnosti na třetí strany.
Lucie Jahnová, Seyfor
Rozebíráme chyby, které firmy nejčastěji dělají při přípravě podkladů pro audit a proč je „risk based approach“ klíčem k přežití pro inovativní byznys.
Pokud chcete slyšet, jak se kybernetická bezpečnost proměňuje v době AI generátorů, proč není regulace nutně nepřítel, nebo kde vám může šikovně napsaná firemní dokumentace ušetřit nemalé peníze i nervy při auditech, je tento podcast určen právě vám.
Není to ukázková právnická nuda – jde o dialog, kde se setkávají praxe, firemní zkušenost i legislativní výklad. Uslyšíte příběhy úspěchů i selhání, praktické postřehy, živou argumentaci i tipy, které zítra můžete uplatnit u vás ve firmě.
Poslechněte si podcast Computertrends s Lucií Jánovou a Michaelou Holíkovou – nejen jako povinnou jízdu pro compliance, ale hlavně jako inspiraci, jak ze zákonných mantinelů vytěžit maximum pro klidný spánek vašeho vedení, bezpečnost dat i byznysovou prosperitu.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.