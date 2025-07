Podcast Kyberbezpečnost s Computertrends: Praktický pohled do světa SIEM, SOAR a SOC

V pokračování podcastové série Kyberbezpečnost s Computertrends na vás čeká detailní pohled na to, jak firmy skutečně zajišťují kybernetickou bezpečnost svých dat a systémů, o čemž si s šéfredaktorem Radanem Dolejšem povídá bezpečnostní specialista Matěj Hrabálek ze společnosti Seyfor. Rozhovor si klade za cíl rozproudit diskuzi ohledně zásadních pojmů moderní ochrany – SIEM, SOAR a SOC – a ukázat, co v praxi znamenají nejen pro IT správce, ale i pro firmy, které svou bezpečnost teprve začínají budovat.