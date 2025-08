Podcast s Miroslavem Drahošem: Papír stále neumírá. Jak vypadá moderní firemní tisk v digitální době

Bezpečnost, jednoduchost a rychlost pracovních procesů jsou hlavními argumenty, proč se i dnes ve firmách stále tiskne. Host podcastu Computertrends Miroslav Drahoš vysvětluje, že „lidé se sice snaží maximálně pracovat digitálně, ale když mají důležitou informaci vytisknutou v ruce, cítí se jistější a mají nad ní větší kontrolu.“





Jenže to, co kdysi znamenalo zdržování a hromady papíru na stolech, je dnes díky digitálním workflow úplně jiná zkušenost.

Digitalizace přináší rychlost, přesnost i méně chyb

Výrazný dopad moderních multifunkčních zařízení spočívá nejen v samotném tisku, ale především v propojení tisku, skenování a digitalizace dokumentů do firemních workflow.

Rozhovor odkrývá konkrétní příklady: ještě před pár lety zaměstnanci manuálně přepisovali údaje z faktur či smluv do firemních systémů, dnes stačí dokument vložit do multifunkční tiskárny, která jej nejen oskenuje, ale díky chytrému softwaru okamžitě vytěží data – rozpozná fakturační údaje, částky i dodavatele a automaticky je vloží do správných polí v podnikovém systému. Eliminuje se tak „lidský faktor“ chyb i ztráta času zdlouhavým přepisováním.

Konec tradičních tiskáren? Nová éra pro každou velikost firmy

Miroslav Drahoš, HP Autor: HP

Vrchol éry „těch, co tisknou jen černobíle“, je podle podcastu už minulostí. Trend bez výjimky míří k univerzálním multifunkcím, které zvládnou obsloužit i složité potřeby moderní firmy – od digitalizace až po automatické zpracování účetních dokladů.

Důležité ovšem je, že tato vylepšení nejsou vyhrazena obrovským korporacím. Výhody digitalizace dnes rychle využívají i menší firmy a podnikatelé, protože implementace takového řešení je dostupná a návratnost investice se zkracuje.

Podcast navíc ukazuje, že výběr tiskového zařízení by měl vždy začínat otázkou: „Jaké skutečné potřeby a možnosti digitalizace máme právě v naší firmě?“ Praktické zkušenosti a doporučení podtrhují význam správného nastavení workflow už při prvotní volbě technologie.

Bezpečnost, komfort a efektivita: Co dnes každá firma řeší

Rozhovor přináší i zamyšlení nad tím, proč je otázka bezpečnosti tiskových zařízení stále aktuálnější. Moderní multifunkce už nejsou jen „periferie“, ale důležitá IT zařízení propojená s firemní sítí – a jako taková představují potenciální bezpečnostní riziko, pokud nejsou správně spravována a zabezpečena.

Miroslav Drahoš zmiňuje trendy v ochraně síťových tiskáren a důraz na vzdálenou správu i monitoring, což je důležité zejména u hybridní práce a rozptýlených týmů.

Ekologie, úspory a digitální workflow: Tři pilíře moderního tisku

V závěru podcastu zaznívá, že moderní tiskové technologie už dávno nejsou jen o výkonu, ale o efektivitě, energetických úsporách a ekologii. Úspora papíru díky oboustrannému tisku či promyšlené digitalizaci dokumentace je dnes základním standardem.

Přidává se recyklace spotřebního materiálu, použité plasty i možnost úspory energie díky chytrému režimu spánku zařízení.

Pusťte si podcast z dílny Computetrends, pokud chcete mít přehled o tom, jak vypadá firemní tisk v digitální době, jak ho lze propojit s bezpečností i ekologií – a proč se investice do chytrého workflow vyplácí opravdu každému.