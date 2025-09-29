Computertrends  »  Technologie  »  Podcast s Petrem Mackem z Caflou: jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě

Podcast s Petrem Mackem z Caflou: jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě

Radan Dolejš
Dnes

Sdílet

Mnoho firem přemýšlí, jak zkrotit operativu, peníze i tým bez hromady nástrojů a papírů. Petr Macek, zakladatel all-in-one manažerského systému Caflou, v nové epizodě podcastu otevřeně mluví o tom, proč se menší české firmy často drží notýsku, Excelu a zajetých zvyků – a jak z toho ven. Nečekejte klišé o „digitální transformaci“, ale praktické kroky i tipy, na co si dát pozor, co zavést jako první a čemu se vyhnout.

„Naši zákazníci se často bojí změny. Vytvářeli si procesy deset let a teď jim někdo říká, že to mají dělat jinak. Obava z modernizace, automatizace nebo dokonce z AI je běžná, ale vyplatí se ji překonat,“ říká Petr Macek.

Právě menší firmy s 5–20 lidmi často narazí na limity Excelu a papírových poznámek. Když se přidají zakázky, faktury, servisní výjezdy nebo roste tým, jednoduché nástroje přestávají stačit. Pak je čas hledat komplexnější řešení.

Vyplatí se začít základními stavebními kameny

Ing. Petr Macek, Caflou

 Petr Macek

Autor: Caflou

Při zavedení firemního systému Macek doporučuje začít u procesů, které už firma má a zná:„Pokud vím, jak funguji, co kdo dělá a kdy, dokážu to přenést do systému. Pak se třeba ukáže, že jeden nástroj dokáže nahradit pět jiných a už nemusíme složitě přesouvat data z místa na místo.“

Důležité je včas připravit půdu a zaměstnancům vysvětlit, co nový systém přinese. „Pojmenujte přínosy pro firmu i pro ně. Například místo ‚opičí práce', jako je přepisování z jedné kolonky do druhé, budou mít víc času na to, co je baví,“ popisuje Macek.

Přechod podle něj nemusí trvat měsíce, většina menších firem zvládne změnu v řádu týdnů. Aby proběhla hladce, postupujte takto:

  1. Zmapujte procesy: kdo co dělá, v jakém sledu a s jakým cílem.
  2. Určete interního ambasadora: člověka, který pomůže týmu a nový systém interně „prodá“.
  3. Začněte od základů: zákazníci (CRM), projekty a úkoly. Další funkce a agendu přidáte postupně za běhu.
  4. Zvolte den D: moc dlouhé otálení a testování může udělat více škody než užitku.

Systém umožní mít peníze pod kontrolou

Digitalizace není jen o úspoře času a snížení chybovosti. Menší firmy potřebují i přehled o financích, cash flow a ziskovosti. Právě finance totiž patří k oblastem, které mnohdy podceňují a papír jim s nimi moc nepomůže.

Caflou původně vzniklo kvůli řízení cash flow a dodnes je to jeden z jeho hlavních pilířů. 

„Firmy běžně vidí cca dva týdny dopředu. My jim umožníme plánovat na měsíce a připravit se na možné problémy,“ vysvětluje Macek. Díky propojení fakturace, banky a projektů firmy vědí, jaký bude jejich finanční vývoj, a mohou včas reagovat. Na důležitost finančního řízení Macek upozorňuje i v rozhovoru pro CFOtrends.cz.

Digitalizace se neobejde bez bezpečnosti

Firmy, které spoléhaly na zamčený šanon v kanceláři, se ptají: kde budou naše data a kdo k nim má přístup? Podle Macka se tyto obavy v praxi ukazují méně často, než by se čekalo, ale řešit se určitě mají.

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
0:00/

Caflou ukládá data v ČR a v Evropské unii a přístup k nim mají jen lidé z firem samotných. Právě ti však bývají nejslabším článkem bezpečnosti. Samozřejmostí je proto dvoufaktorové ověření, role a oprávnění pro jednotlivé uživatele nebo auditní log, který zaznamenává každou akci. Možné je i omezení přístupů podle IP adres nebo regionu.

Přínos automatizace a umělé inteligence

Další úroveň digitalizace je místo ručního „překlikávání“ použít automatická workflow: když se stane A, udělej B. Vyplatí se zapojit i umělou inteligenci – tak, aby nebyla jen hračkou pro efekt, ale opravdu šetřila čas a nervy.

Automatizace a AI v Caflou například:

hacking_tip

  • zkracují vytěžování faktur minuty na vteřiny;
  • připraví pravidelné souhrny bez lovení v tabulkách nebo komentářích;
  • na základě hlasového pokynu v autě založí kontakt či úkol dřív, než zaparkujete;
  • najdou trendy a anomálie v datech.

Macek upozorňuje na dvě věci: začněte jednoduše a k AI buďte zdravě skeptičtí.

Poslechněte si celý podcast a dozvíte se také:

  • Jak vybrat první proces, na kterém si bezpečně vyzkoušíte automatizaci?
  • Kdy migrovat historii a kdy ji nechat „zamknutou“ ve starém nástroji?
  • Co dělat, když část týmu odmítá novou logiku práce? Kam míří vývoj Caflou v oblasti AI a uživatelského prostředí?
  • A kdo je Petr Bot? :)

Pokud řešíte klienty, projekty, nabídky, faktury, termíny, výjezdy i vykazování času, systém vám ušetří přepínání, chyby a spoustu ruční práce. Caflou můžete vyzkoušet zdarma bez závazků a s podporou formou návodů a webinářů. Nejvíce ho oceňují podnikatelé ve službách a projektové týmy.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

Seriál: Podcast
Přečtěte si všechny díly seriálu Podcast nebo sledujte jeho RSS
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Vytváříte už aplikace s pomocí nástrojů umělé inteligence?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Zabbix - základy monitorování
30. 9. 2025
9:00
Více
Bitcoin pro začátečníky
1. 10. 2025
9:00
Více
Terraform
1. 10. 2025
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Spojené státy přicházejí o turisty. Které země z toho profitují?

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě?

Jak stát bojuje proti manipulacím kolem voleb na sítích?

Šest nemocí za rok je u dětí normální, u dospělých je to varovné

Nové testy odhalí, zda žena nemá v těle virus HPV

Jak funguje obnovitelná nafta?

Potvrzování odpracovaných směn za rizikové profese v praxi

Vzdělávací sektor bojuje s ransomwarem i za cenu vyhoření

Poskytujete SaaS? Tak pozor, nový EU data Act vás limituje

Spolu: paušální daň zavedeme i pro menší firmy

Jak Prima digitálně podporují Zrádce

Vyplatí se víc jít do důchodu ještě letos nebo až příští rok?

Americké společnosti chtějí uvést na trh vozy s integrovanými soláry

ChatGPT ovládá více než 80% trhu, konkurence zaostává

Levné zimní gumy nekupujte. ADAC otestoval 31 pneumatik

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

Dudlíky známých značek obsahují nebezpečný bisfenol A

Sedm set tisíc lidí neví, že mají vysoký tlak

Co nového přináší Securitytrends 3/2025?

ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ