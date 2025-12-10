Computertrends  »  Technologie  »  Podcast s Petrem Manem, Asagraph: V chaosu veřejných zakázek létá bilion, technologie to pomohou zvládnout

Podcast s Petrem Manem, Asagraph: V chaosu veřejných zakázek létá bilion, technologie to pomohou zvládnout

Radan Dolejš
Včera

Sdílet

Autor: Internet Info DG
Bilion korun ročně, tisíce dokumentů denně a chaos, ve kterém vyhrává ten, kdo má informace. Petr Man z firmy Asagraph v podcastu Computertrends vysvětluje, jak analytické nástroje a práce s otevřenými daty pomáhají firmám zorientovat se ve světě veřejných zakázek – a jak poznat, kdy je zakázka férová a kdy spíš „pro někoho".

Veřejné zakázky v Česku představují obrovský trh. Podle výroční zprávy Ministerstva pro místní rozvoj se v nich ročně protočí téměř dva biliony korun. Silnice, nemocnice, IT systémy, školní obědy – to všechno někdo vypisuje, někdo se hlásí a někdo vyhrává. 

Z pohledu firem to ale často nevypadá jako příležitost, spíš jako neprůhledný labyrint, ve kterém je těžké vůbec najít správné dveře, natož jimi projít. První zásadní problém je úplně základní: dozvědět se o vhodné zakázce včas. Neexistuje jedno přehledné místo, kde by byly všechny příležitosti, a lhůty pro podání nabídek nebývají dlouhé. 

U sofistikovanějších tendrů tak firmy potřebují začít pracovat prakticky ihned po zveřejnění.

V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
0:00/

„Musíte se o té příležitosti vůbec dozvědět včas. Veřejné zakázky jsou velmi formalizovaný proces, svázaný časem, který běží od samotného počátku. Pokud chcete připravit kvalitní sofistikovanou nabídku, musíte tu příležitost odhalit velmi rychle," vysvětluje Petr Man. 

Na první pohled by se mohlo zdát, že stačí mít univerzální vzor nabídky a ten jen dokola přizpůsobovat. Realita je ale jiná. Každá zakázka má jiné kvalifikační požadavky, jiné podmínky, jiný rozsah dokladů a referencí. Existuje sice Seznam kvalifikovaných dodavatelů vedený MMR, který umí část profesní způsobilosti prokazovat rychleji, ale často to nestačí. 

Petr Man, Asagraph

Petr Man, Asagraph

Autor: Asagraph

Firmy musí zapojit další odborníky jako poddodavatele, získat od nich souhlasy a dokumenty, ověřit splnění různých parametrů – a to vše v omezeném čase. Pro malé a střední podniky, které nemají vlastní „tendrové oddělení", je to obrovská znalostní i administrativní bariéra.

V rozhovoru zaznělo i nepříjemnější téma. 

„Klasická diskriminace je výše a rozsah referenčních zakázek, které jsou postaveny tak, aby je splnil ten konkrétní jeden předvybraný dodavatel nebo několik dodavatelů, kteří mezi sebou mohou vzájemně kooperovat," popisuje Man. 

HP Knowledge HUB pro moderní firemní IT

NOVINKA Navštivte novou speciální on-line zónu CIO Business Worldu, kde vám ve spolupráci s HP budeme průběžně radit, jak snadno a bezpečně pracovat na cestách, jak si usnadnit život používám správných nástrojů, jak zvládnout přechod z kanceláří domů a zase nazpátek a jak se přitom chovat ekologicky.

Pomoc a inspiraci pro moderní IT najdete v našem HP Knowledge HUBu.

Podle něj takové případy nejsou raritou. Formálně je vše v souladu se zákonem, prakticky je ale soutěž spíše iluzí. Asagraph v těchto situacích nevystupuje jako vyšetřovatel, ale jako analytický partner. 

„My nejsme policie, tím vyšetřováním se nezabýváme. Ale snažíme se pro klienta identifikovat taková zadávací řízení, podívat se na strukturu, způsob zadání a transparentnost," dodává Man. 

Pro klienty zkoumají, jak se konkrétní zadavatel choval v minulosti: kolik měl v soutěžích účastníků, zda se vítězové střídají, nebo se opakuje stále stejná firma či malý okruh firem, které se mezi sebou „točí".

K tomu využívají otevřená data, která MMR publikuje, a analytické nástroje společnosti Tovek. Nad daty za více let lze sledovat vzorce chování zadavatele, počty uchazečů, typy zakázek i strukturu vítězů. 

Jsme digitálně zdraví? Vůbec, jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky Přečtěte si také:

Jsme digitálně zdraví? Vůbec, jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

Pomocí dalších databází (obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, katastr, databáze typu Magnus) je možné dohledat vazby mezi firmami a osobami – společné vlastníky, sdílené adresy, opakující se jména statutárů. 

„Facebook, Instagram – samozřejmě. Pokud tam jsou aktivní, tak se to poznat dá," přiznává Man s úsměvem. Velkou roli hraje vizualizace: tam, kde by v tabulce řádků a sloupců podezřelý vzor snadno zapadl, grafické zobrazení vztahů mezi subjekty často „trkne" na první pohled.

Výsledkem ale nejsou komplikované grafy, nýbrž srozumitelný závěr v podobě semaforu. 

„Pro klienta to překlápíme do toho, jestli je tam zelená, oranžová nebo červená. Zelená – zakázka vypadá v pořádku, pokud splňujete podmínky, soutěžte. Oranžová – položte dotazy, snažte se vyjasnit podmínky. Červená – bez námitek je to spíš ztráta času," shrnuje Man. 

Do hry tu vstupuje i faktor finančních kaucí, které se k námitkám a řízením u dohledu vážou a mohou být pro menší firmy výraznou překážkou. Podle Mana s tím řada zadavatelů dopředu kalkuluje a spoléhá na to, že menší hráči si drahý spor rozmyslí.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computertrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Zásadní roli v celém procesu hrají technologie. Ještě před několika lety bylo podobné analýzy prakticky nemožné dělat efektivně.

„Před Tovekem jsme to moc nedělali. Jenom jsme zkoušeli dohledávat z věstníku a ono to moc nešlo," vzpomíná Man. Dnes nástroje jako Tovek umožňují pracovat s tisíci zakázek ročně, vracet se několik let do historie a otevírat přitom stále nové vrstvy souvislostí. Ani tak ale nejde o „kouzelnou krabičku". 

Otevřená data nejsou ideálně strojově čitelná, formáty se mění, struktura formulářů se harmonizovala s EU, části dat jsou historicky v jiném členění. Je potřeba vše zaindexovat, vyčistit, doplnit chybějící údaje a až na tom stavět další analýzy. A i když umělá inteligence pomáhá s vyhledáváním a předzpracováním textů, konečný úsudek pořád dělá člověk, který umí dokumentaci číst v kontextu.

Přes všechny problémy ale Man odmítá pohled, že české veřejné zakázky jsou „propadák". 

„Není to zdaleka tak hrozné, jak si všichni myslí. Skoro polovina zadávacích řízení je v otevřeném řízení a ten podíl spíš roste," říká. 

Zákon o zadávání veřejných zakázek považuje za relativně dobře napsaný, i když připouští, že jakákoli snaha „přitáhnout šrouby" má své náklady – prodlužuje procesy a v dynamických oblastech, jako jsou technologie, může způsobit, že se soutěží něco, co se už ani nevyrábí. Jádro problému proto vidí spíše v osvětě a v tom, že kvalitní data a moderní nástroje využívá zatím jen malá část trhu, zatímco ostatní se v labyrintu zakázek dál pohybují víceméně naslepo.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Je umělá inteligence novou investiční bublinou?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Bezpečnost na linuxovém serveru
11. 12. 2025
9:00
Více
Terraform
15. 12. 2025
9:30
Více
Hacking v Praxi 2
16. 12. 2025
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

České investiční fondy sní americký sen

Další změny v pracovnělékař­ských prohlídkách od 1. ledna 2026

Chytré bio-nálepky změří infekci, hormony i markery rakoviny

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Pojišťovny přispějí na bílé plomby. Jednou za dva roky na každý zub

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

HP chce propouštět a šetřit, argumentuje AI

Generace Z není akvarijní rybka. Co vědět o marketingu pro ni?

Nasedl jsem to samořiditelného taxi bez volantu

Copilot+ rok poté: Víc zmatků než užitku

Pokuty pro Albert za „slevy“, které byly ve skutečnosti zdražením

Google do Androidu přidává další várku pozoruhodných novinek

Algoritmus místo krejčovského metru: AI přepisuje módní průmysl

Získá Netflix také HBO Max? Souboj jde do finále

Zdravotní pojištění 2026: Změny pro zaměstnance, OSVČ a pečující

Co nového přináší Securitytrends 4/2025?

Evropa už utíká od amerických cloudů

Takto vypadá největší čip na světě

Streamingové služby zpřísňují sdílení účtů

Izraeliský hi-tech exceluje i za války v Gaze

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ