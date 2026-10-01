Podzimní číslo Computertrends je tady. Co se v něm dočtete?

Titulní téma Citlivé snímače přírody ukazuje, jak umělá inteligence pomáhá vědcům lépe rozumět chování ohrožených druhů zvířat a rostlin. Popisuje, jak neuronové sítě dokážou v reálném čase z nahrávek rozeznat ptačí zpěv, kvákání žab či jiné zvuky přírody, a jak stále menší a levnější vysílače umožňují sledovat migraci volně žijících živočichů na velké vzdálenosti.
Rozsáhlý text Kvantový počítač už není fyzikální kuriozita hodnotí aktuální situaci, kde se quantum computing v roce 2026 skutečně nachází – co je dnes komerčně dostupné, co realistickým cílem do konce dekády a co zůstává otevřenou výzkumnou otázkou. Vysvětluje principy superpozice, provázání a interference, rozdíl mezi Shorovým a Groverovým algoritmem i důvod, proč jsme stále v éře tzv. NISQ strojů. Sleduje aktuální pokrok Googlu, IBM, Quantinuum a dalších hráčů, včetně sporů o to, co lze považovat za skutečně ověřenou kvantovou výhodu, a ukazuje, kam podle analýz směřují investice do kvantových start-upů. Nejkonkrétnější část článku se věnuje dopadu těchto technologií na dnešek: hrozbě harvest now, decrypt later a postupu migrace na postkvantovou kryptografii podle standardů NIST i evropského harmonogramu s milníky do let 2030 a 2035. Součástí článku je i přehled dodavatelů kvantových řešení působících v Česku a představení prvního tuzemského kvantového počítače VLQ, spuštěného v ostravském centru IT4Innovations.
Sekce IT v praxi nabízí tři texty mířící přímo do každodenní reality firemního IT. Vývoj softwaru s AI: Náklady mohou stoupnout do nebes vyvrací zjednodušenou představu, že nasazení umělé inteligence do vývoje automaticky znamená úsporu – ukazuje, kde AI čas skutečně šetří a kde naopak generuje skryté náklady na ladění, údržbu a nutnou lidskou kontrolu výstupů.
Sledování zaměstnanců pomocí umělé inteligence mapuje rostoucí trend AI monitoringu produktivity a chování na pracovišti a hledá hranici mezi legitimní kontrolou výkonu a zásahem do soukromí.
Česku nahrávají stabilita, odolnost a dostupnost tech talentů se věnuje pozici České republiky v mezinárodním srovnání atraktivity pro technologické firmy a investory.
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