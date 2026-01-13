Computertrends  »  Analýzy a studie  »  Polovodiče plně v režii AI, Nvidia ostatním utíká

O více než pětinu se vloni zvýšily globální příjmy výrobců polovodičových součástek. Ty, které jsou navázané na řešení umělé inteligence, dokonce tvoří už téměř třetinu.

Podle společnosti Gartner vzrostly celosvětové tržby v oblasti polovodičů v roce 2025 o 21 % a dosáhly tak výše téměř 800 miliard dolarů. Trhu přitom jasně vévodí Nvidia, jejíž příjmy oproti druhému Samsungu byly vyšší o 53 miliard dolarů.

Polovodiče pro umělou inteligenci – včetně procesorů, pamětí s velkou šířkou pásma (HBM) a síťových komponent – se významně podílely na bezprecedentním růstu trhu a v roce 2025 představovaly téměř třetinu celkových tržeb, vysvětluje Rajeev Rajput, analytik Gartneru.

„Dominance tohoto segmentu bude dále růst, protože výdaje na infrastrukturu umělé inteligence by měly v tomto roce překročit hranici 1,3 bilionu dolarů.“

Nvidia v roce 2025 rozšířila svůj náskok před společností Samsung o 53 miliard dolarů. Stala se tak prvním dodavatelem, který překročil hranici 100 miliard dolarů v prodeji polovodičů.

Samsung Electronics si udržel druhé místo, jeho tržby byly tažené především paměťovými čipy (nárůst o 13 %), zatímco tržby z jiných produktů než paměťových čipů meziročně poklesly o 8 %.

SK Hynix se posunul na třetí místo a v loni dosáhl tržeb v celkové výši 61 miliard dolarů. Jde meziročně o nárůst o 37 %, který zapříčinila především silná poptávka po HBM v AI serverech.

Intel opět ztratil podíl na trhu a rok zakončil s pouhým 6% podílem na trhu, což je polovina oproti roku 2021.

Rozvoj infrastruktury umělé inteligence podle Gartneru generuje vysokou poptávku po procesorech pro umělou inteligenci, HBM a síťových čipech.

V roce 2025 představovaly HBM 23 % trhu s DRAM, přičemž tržby překročily hranici 30 miliard dolarů, příjmy z procesorů pro umělou inteligenci už dokonce překonaly hranici 200 miliard dolarů.

Celkově by polovodiče pro umělou inteligenci měly v roce 2029 představovat více než 50 % celkových tržeb dodavatelů polovodičů, dodává Gartner.

Top 10 největších dodavatelů polovodičových součástek

Globální příjmy (v miliardách dolarů)

Pozice 2025

Pozice 2024

Dodavatel

Obrat 2025

Podíl na trhu 2025 (%)

Meziroční růst (%)

1

1

Nvidia

125,703

15,8

63,9

2

2

Samsung Electronics

72,544

9,1

10,4

3

4

SK Hynix

60,640

7,6

37,2

4

3

Intel

47,883

6,0

–3,9

5

7

Micron Technology

41,487

5,2

50,2

6

5

Qualcomm

37,046

4,7

12,3

7

6

Broadcom

34,279

4,3

23,3

8

8

AMD

32,484

4,1

34,6

9

9

Apple

24,596

3,1

19,9

10

10

MediaTek

18,472

2,3

15,9

Ostatní

298,315

37,6

10,3

Celkový trh

793,449

100

21

Zdroj: Gartner, leden 2026

