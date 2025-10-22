Poptávka po AI žene IT výdaje do nevídaných výšin

Naše prognóza předpokládá pokračující investice do rozšiřování infrastruktury AI, protože klíčoví cloudoví poskytovatelé nadále zvyšují investice do datových center vybavených hardwarem a čipy optimalizovanými pro AI, aby mohli své služby lépe škálovat, vysvětluje John-David Lovelock, analytik společnosti Gartner.
Nepředstavuje umělá inteligence novou bublinu pro investory?
Investiční prostředí v oblasti AI se podle něj také rozšiřuje mimo tradiční americké technologické giganty a zahrnuje jak čínské společnosti, tak i nové poskytovatele cloudových služeb AI.
Investice do poskytovatelů AI, které poslední dobou uskutečňují fondy rizikového kapitálu, navíc poskytují další impuls pro zvýšení výdajů na řešení umělé inteligence.
V příštím roce se celkové globální výdaje na AI mají vyšplhat už na více než 2 biliony dolarů, a to především díky stále častější integraci umělé inteligence do spotřebitelských produktů, jako jsou například smartphony nebo osobní počítače, a také do infrastruktury.
Globální výdaje na AI v IT segmentu v období let 2024–2026 (v miliardách dolarů)
|
Segment
|
2024
|
2025
|
2026
|
AI služby
|
259,477
|
282,556
|
324,669
|
Aplikační software AI
|
83,679
|
172,029
|
269,703
|
Infrastrukturní software AI
|
56,904
|
126,177
|
229,825
|
Modely GenAI
|
5,719
|
14,200
|
25,766
|
Servery optimalizované pro AI (GPU a Non-GPU AI akcelerátory)
|
140,107
|
267,534
|
329,528
|
IaaS optimalizované pro AI
|
7,447
|
18,325
|
37,507
|
Polovodičové součástky určené pro zpracování AI
|
138,813
|
209,192
|
267,934
|
AI PC (platforma ARM i x86)
|
51,023
|
90,432
|
144,413
|
Smartphony s podporou GenAI
|
244,735
|
298,189
|
393,297
|
Celkové výdaje na AI
|
987,904
|
1478,634
|
2022,642
Zdroj: Gartner, září 2025
