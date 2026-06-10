Computertrends  »  Hardware

Pořizujete dětem AI hračky? Pozor na ně, požadují citlivá oprávnění a obsahují sledovací nástroje

Radan Dolejš
Dnes

Sdílet

Autor: Depositphotos
Analýza deseti mobilních aplikací pro AI hračky určené dětem ukázala, že téměř polovina všech oprávnění, která tyto aplikace vyžadují, spadá do kategorie „nebezpečných“ podle klasifikace systému Android. Většina aplikací navíc obsahuje sledovací nástroje třetích stran.

Výzkumníci z Cybernews analyzovali 10 aplikací pro operační systém Android, které doprovázejí AI hračky pro děti (Loona, Dash & Dot, Sphero, mBlock, Miko, Eilik, Spike, Lego Education, Ozobot Evo, Petoi a Aibi Pocket). Pro každou aplikaci byly použity dva veřejné zdroje: výpis v obchodě Google Play Store, který obsahuje deklaraci „Data safety“ a rozšířený seznam oprávnění aplikace, a odpovídající zpráva z platformy Exodus Privacy.

Každá analyzovaná aplikace v průměru deklarovala 17 oprávnění, z nichž 6 bylo klasifikováno jako „nebezpečných“. Aplikace Miko vedla s 9 nebezpečnými oprávněními, včetně přístupu k informacím o poloze a ke kameře. Aplikace mBlock měla rovněž 9 nebezpečných oprávnění a aplikace Aibi Pocket robot 8. Nejméně nebezpečných oprávnění (3) vyžadovala aplikace Spike Lego Education.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
0:00/

Všechny aplikace požadují přístup k přesné poloze

Všech 10 analyzovaných aplikací požadovalo přístup k přesné poloze, která podle dokumentace systému Android dokáže určit polohu uživatele s přesností přibližně 50 metrů. Jedna aplikace, Loona, navíc požaduje polohu na pozadí, což jí umožňuje sledovat polohu i poté, co uživatel aplikaci zavře.

Osm z deseti aplikací požadovalo oprávnění pro skenování a připojení Bluetooth, 6 aplikací požadovalo přístup k mikrofonu a 5 aplikací přístup ke kameře.

Zatímco některá oprávnění mohou být pro správnou funkci hračky nezbytná, požadavky na přesnou polohu, přístup ke kameře a další citlivá oprávnění vyvolávají otázky ohledně minimalizace dat v aplikacích určených pro děti. Tato otázka byla nastolena již dříve a v roce 2025 došlo ke změnám pravidla Children's Online Privacy Protection Rule (COPPA). Změny mimo jiné zahrnovaly požadavek na souhlas rodičů pro cílenou reklamu a další zveřejnění údajů třetím stranám.

Roboti prý předehnali lidi na internetu. Zas tak úplně to pravda není Přečtěte si také:

Roboti prý předehnali lidi na internetu. Zas tak úplně to pravda není

Sledovací nástroje třetích stran

Kromě oprávnění obsahuje 7 z 10 analyzovaných aplikací také sledovací nástroje (trackery), které mohou sledovat chování související s analytikou, hlášením pádů aplikace, profilováním uživatelů nebo reklamou. Zatímco oprávnění lze odmítnout, sledovací nástroje fungují bez nutnosti souhlasu. Jde o SDK třetích stran vložené do kódu aplikace, které začínají fungovat okamžikem, kdy uživatel aplikaci otevře. Aplikace Miko zde opět vede s 8 sledovacími nástroji.

Nejčastějšími sledovacími nástroji byly analytické nástroje a nástroje pro hlášení pádů aplikace. Analytické nástroje sbírají data týkající se toho, jak lidé aplikaci používají (návštěvy obrazovek, interakce, délka relace), a nástroje pro hlášení pádů zachycují diagnostická data.

Citlivější z hlediska ochrany soukromí jsou reklamní, profilovací a polohové sledovací nástroje. Reklamní sledovací nástroje (přítomné ve 2 aplikacích) zahrnují sdílení dat s třetími stranami a měří efektivitu reklamy. Přítomnost reklamních sledovacích nástrojů v aplikacích pro děti z nich dělá komerční cíl od okamžiku otevření aplikace. Profilovací sledovací nástroje (přítomné ve 2 aplikacích) lze použít k vytváření podrobných profilů na základě chování, zájmů a demografických údajů uživatele.

Před prázdninami pozor na telefon, Aneb jak chránit firemní data na cestách Přečtěte si také:

Před prázdninami pozor na telefon, Aneb jak chránit firemní data na cestách

Aplikace Loona jako jediná z 10 analyzovaných aplikací obsahuje polohový sledovací nástroj. Společně mohou tyto sledovací nástroje shromažďovat informace nad rámec toho, co je nezbytně nutné pro základní funkci hračky.

Minimalizace dat jako priorita

Podle výzkumníků z Cybernews je minimalizace dat u aplikací pro děti zásadní. Odpovědnost spočívá jak na vývojářích, aby požadovali méně oprávnění a minimalizovali citlivé sledovací nástroje, tak na rodičích, aby měli větší kontrolu nad technologiemi dostupnými jejich dětem. Na rozdíl od dospělých děti s menší pravděpodobností pochopí, jaká data jsou shromažďována, jak mohou být použita nebo jaké jsou důsledky jejich sdílení pro soukromí.

Metodika

Pro analýzu byl sestaven vzorek 10 aplikací pro Android, které doprovázejí AI a robotické hračky pro děti. Pro každou aplikaci byly použity dva veřejné zdroje: výpis v obchodě Google Play Store, ze kterého byla převzata vývojářem deklarovaná tabulka „Data safety“, rozšířená „Oprávnění aplikace“, počet stažení, hodnocení obsahu, verze a datum poslední aktualizace, a odpovídající zpráva z platformy Exodus Privacy.

Školení Zabbix

Zpráva Exodus Privacy analyzuje Android Package Kit (APK) a uvádí jak vložené sledovací SDK, tak úplný seznam deklarovaných oprávnění s úrovněmi ochrany Android Open Source Project (AOSP). Porovnání těchto zdrojů umožňuje výzkumníkům zjistit, zda jsou informace zveřejněny správně nebo jsou nedostatečně deklarovány.

Každé oprávnění bylo označeno úrovní ochrany AOSP pomocí oficiální referenční příručky oprávnění Android Manifest. Každý sledovací nástroj byl označen jednou nebo více kategoriemi podle zpráv Exodus. Deklarace „Data safety“ v obchodě Play byla porovnána s důkazy z Exodus a oprávněními a pro každou aplikaci byla označena jako konzistentní, nedostatečně deklarovaná nebo nadměrně deklarovaná.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Máte ve firmě vyřešený případný výpadek elektřiny na déle než 24 hodin?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Kubernetes
15. 6. 2026
9:30
Více
Hashicorp Vault
17. 6. 2026
9:30
Více
ArgoCD
19. 6. 2026
9:30
Více


 

Z našich webů

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ