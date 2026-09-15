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Poslední dvě aktualizace Windows 11 přinášejí problémy s USB audiem i nestabilitu

Radan Dolejš
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Autor: Computerworld.cz s využitím Dall-E
Windows 11 v posledních týdnech čelí hned dvěma samostatným problémům spojeným s aktualizacemi systému. Zářijová bezpečnostní aktualizace poškozuje funkčnost USB zvukových zařízení kategorie USB Audio Class 1.0, zatímco srpnová aktualizace KB5121003 nadále, více než měsíc po svém vydání, způsobuje nestabilitu na noteboocích značek HP a Lenovo, včetně poškození BIOSu a náhodného odpojování napájení.
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Microsoft potvrdil, že aktualizace KB5124008 z 8. září 2026 způsobuje selhání funkčnosti u zařízení kategorie USB Audio Class 1.0. Rozsah dopadu výrobce nespecifikoval, pouze uvedl, že problém byl nahlášen u některých počítačů s těmito zvukovými periferiemi.

Na podpůrné stránce k aktualizaci Microsoft zařadil problém do sekce „Known issues in this update“ (známé problémy tohoto vydání). Podle popisu se u postižených zařízení může projevit jeden nebo více z následujících příznaků:

  • Správce zařízení hlásí chybu „Toto zařízení nelze spustit (kód 10)“.
  • Zvukový výstup chybí zcela.
  • Ovládání hlasitosti nereaguje nebo zůstává na nulové hodnotě.
  • Nastavení zvuku je nedostupné nebo nereaguje.
  • Zařízení funguje ve standardní stereo konfiguraci, ale selhává při využití vícekanálových režimů, jako je 8kanálový zvuk nebo 3D audio. U některých zařízení pomohlo dočasné přepnutí do 2kanálového režimu.
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Microsoft upřesňuje, že problém se týká výhradně zařízení kategorie USB Audio Class 1.0. Podle dostupných informací se projevuje u Windows 11 verzí 25H2 a 24H2, verze 26H1 je zasažena prostřednictvím související aktualizace KB5124012.

Funkční řešení ani doporučený work-around problému v tuto chvíli k dispozici není. Microsoft uvádí, že na opravě pracuje a podpůrnou stránku aktualizuje ve chvíli, kdy budou k dispozici další informace.

Srpnová aktualizace přidává další problémy na noteboocích HP a Lenovo

Řada obtíží spojených s aktualizacemi Windows 11 se netýká pouze zářijového vydání. Aktualizace KB5121003, označovaná jako srpnové Patch Tuesday, způsobuje více než měsíc od svého vydání nadále výraznou nestabilitu na noteboocích značek HP a Lenovo. Tato aktualizace je již spojována s dalšími problémy, mezi něž patří pády her, poškození tiskáren a souborů PDF nebo výpadky aplikací Teams a Outlook na zařízeních s procesory Arm.

Podle informací serveru Neowin způsobuje aktualizace KB5121003 na noteboocích HP problémy s instalací, což potvrzuje řada uživatelů na podpůrném fóru Microsoftu. Jeden z uživatelů uvedl, že podpora HP označila za příčinu právě tuto aktualizaci, která poškodila BIOS zařízení. Náprava vyžadovala reset BIOSu, teprve poté bylo možné instalaci aktualizace zopakovat.

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Server Neowin dále informuje o problému na noteboocích Lenovo, kde aktualizace KB5121003 způsobuje náhodné odpojování napájení ze sítě. Jde o zásadní komplikaci zejména při dobíjení zařízení. Ani Lenovo, ani Microsoft se k tomuto problému dosud oficiálně nevyjádřily. Odinstalování aktualizace KB5121003 podle dostupných informací problém odstraňuje.

Uživatelům, kteří po instalaci KB5121003 pozorují nestabilitu systému nebo obdobné potíže, se v tuto chvíli nabízí jako řešení odinstalování aktualizace a vyčkání na budoucí opravu ze strany Microsoftu.

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Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

Komerční sdělení

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