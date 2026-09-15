Poslední dvě aktualizace Windows 11 přinášejí problémy s USB audiem i nestabilitu

Microsoft potvrdil, že aktualizace KB5124008 z 8. září 2026 způsobuje selhání funkčnosti u zařízení kategorie USB Audio Class 1.0. Rozsah dopadu výrobce nespecifikoval, pouze uvedl, že problém byl nahlášen u některých počítačů s těmito zvukovými periferiemi.
Na podpůrné stránce k aktualizaci Microsoft zařadil problém do sekce „Known issues in this update“ (známé problémy tohoto vydání). Podle popisu se u postižených zařízení může projevit jeden nebo více z následujících příznaků:
- Správce zařízení hlásí chybu „Toto zařízení nelze spustit (kód 10)“.
- Zvukový výstup chybí zcela.
- Ovládání hlasitosti nereaguje nebo zůstává na nulové hodnotě.
- Nastavení zvuku je nedostupné nebo nereaguje.
- Zařízení funguje ve standardní stereo konfiguraci, ale selhává při využití vícekanálových režimů, jako je 8kanálový zvuk nebo 3D audio. U některých zařízení pomohlo dočasné přepnutí do 2kanálového režimu.
Microsoft upřesňuje, že problém se týká výhradně zařízení kategorie USB Audio Class 1.0. Podle dostupných informací se projevuje u Windows 11 verzí 25H2 a 24H2, verze 26H1 je zasažena prostřednictvím související aktualizace KB5124012.
Funkční řešení ani doporučený work-around problému v tuto chvíli k dispozici není. Microsoft uvádí, že na opravě pracuje a podpůrnou stránku aktualizuje ve chvíli, kdy budou k dispozici další informace.
Srpnová aktualizace přidává další problémy na noteboocích HP a Lenovo
Řada obtíží spojených s aktualizacemi Windows 11 se netýká pouze zářijového vydání. Aktualizace KB5121003, označovaná jako srpnové Patch Tuesday, způsobuje více než měsíc od svého vydání nadále výraznou nestabilitu na noteboocích značek HP a Lenovo. Tato aktualizace je již spojována s dalšími problémy, mezi něž patří pády her, poškození tiskáren a souborů PDF nebo výpadky aplikací Teams a Outlook na zařízeních s procesory Arm.
Podle informací serveru Neowin způsobuje aktualizace KB5121003 na noteboocích HP problémy s instalací, což potvrzuje řada uživatelů na podpůrném fóru Microsoftu. Jeden z uživatelů uvedl, že podpora HP označila za příčinu právě tuto aktualizaci, která poškodila BIOS zařízení. Náprava vyžadovala reset BIOSu, teprve poté bylo možné instalaci aktualizace zopakovat.
Server Neowin dále informuje o problému na noteboocích Lenovo, kde aktualizace KB5121003 způsobuje náhodné odpojování napájení ze sítě. Jde o zásadní komplikaci zejména při dobíjení zařízení. Ani Lenovo, ani Microsoft se k tomuto problému dosud oficiálně nevyjádřily. Odinstalování aktualizace KB5121003 podle dostupných informací problém odstraňuje.
Uživatelům, kteří po instalaci KB5121003 pozorují nestabilitu systému nebo obdobné potíže, se v tuto chvíli nabízí jako řešení odinstalování aktualizace a vyčkání na budoucí opravu ze strany Microsoftu.
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