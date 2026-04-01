Posuzování přínosů umělé inteligence pro firmy se musí změnit

„Umělá inteligence nesleduje jednu nákladovou křivku a nevytváří jeden typ přínosu,“ varuje Twisha Sharma, analytička Gartneru.
Finanční ředitelé podle ní musejí přestat hledat jediný vzorec pro návratnost investic a místo toho pomoci sestavit vyvážené portfolio, které zahrnuje různé případy využití AI.
V rámci organizace by toto portfolio mělo zahrnovat například projekty s rutinním použitím, které automatizují opakující se úkoly, dále projekty s pokročilejším použitím, které zlepšují analýzu a rozhodování, a také rozsáhlejší transformační projekty zaměřené na inovace nebo zlepšení konkurenceschopnosti.
„Ekonomika AI se u jednotlivých případů použití výrazně liší, což ztěžuje získat celkový obraz standardním přístupem založeným na hodnotě, zejména proto, že rozdíl v nákladech mezi různými typy může být značný,“ tvrdí Sharma.
Podle ní bude mít každý případ použití odlišné časové rámce, odlišné ambice, odlišné profily rizik a odlišné průběžné náklady. A pokud finanční oddělení takové nákladové modely nerozeberou s přesností, budou později čelit rozpočtovým překvapením.
Hledejte nefinanční hodnotu
Finanční ředitelé podle Sharmy také riskují, že umělou inteligenci podcení, pokud se budou příliš úzce soustředit pouze na okamžité finanční výnosy, jako je růst tržeb, snižování nákladů nebo zlepšení cash flow.
Mnohé iniciativy v oblasti umělé inteligence totiž nejprve vytvářejí významnou nefinanční hodnotu – včetně lepší podpory rozhodování, větší obchodní agility, širšího dosahu či inovační kapacity – dlouho předtím, než se tyto přínosy plně projeví ve výsledném hospodářském výsledku.
Společnosti, které z AI získají největší hodnotu, nebudou ty, které se honí za jediným cílem nebo každou iniciativu posuzují pouze z hlediska její návratnosti investic.
Budou to ty, které k AI přistupují jako k portfoliu – vyvažují rutinní zvýšení produktivity, cílená zlepšení procesů a transformační projekty, přičemž ty úspěšné rozšiřují a slabé včas vyřazují, dodává Sharma.
