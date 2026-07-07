Prázdninový Computertrends 6–7/2026 už je v prodeji. Co se v něm dočtete?

Úvodní rozsáhlý text Evropská pravidla mění napájení laptopů rozebírá dopady nové evropské regulace, která zavádí povinné napájení notebooků přes USB‑C. Zabývá se technickými parametry standardu USB Power Delivery, výkonovými profily až do 240 W a rozdíly mezi běžnými kancelářskými notebooky a výkonnými mobilními stanicemi. Detailně zkoumá praktické důsledky odděleného prodeje adaptérů, rizika poddimenzovaných zdrojů, význam kvalitní kabeláže a konstrukční změny, jako je modulární USB‑C konektor u nových modelů. Text se věnuje i GaN technologiím, dynamickému řízení výkonu a možnostem, jak firmy mohou standardizovat napájecí infrastrukturu pomocí dokovacích stanic a monitorů s USB‑C.
Příspěvek Uvnitř závodu na výrobu elektrických zařízení pro datová centra nabízí technický pohled do výrobního prostředí, kde vznikají klíčové komponenty moderních datových center. Sleduje výrobní procesy, automatizaci, testování vysokovýkonných napájecích modulů a řízení kvality. Rozebírá se, jak se výrobci vyrovnávají s rostoucími nároky na energetickou efektivitu, hustotu výkonu a spolehlivost v prostředí, kde i krátký výpadek může znamenat zásadní provozní dopady. Text se věnuje i integraci chytré diagnostiky, senzoriky a prediktivní údržby.
Rozhovor Perimetr selhal, teď záleží jen na datech s expertem společnosti Everpure se zaměřuje na proměnu bezpečnostního modelu v době, kdy tradiční perimetr přestává být relevantní. Příspěvek rozebírá řízení datových toků mezi IT a OT, využití datových diod, multiscanningu, sandboxingu a Deep CDR. Sleduje, jak se bezpečnost přesouvá od ochrany hranice k řízení každého přenosu přes kritickou zónu. Text se věnuje auditovatelným tokům aktualizací, logů, záloh a telemetrie a ukazuje, jak se moderní architektury opírají o řízené datové kanály místo tradičních firewallových pravidel.
Příspěvek Nádor v hledáčku VR se zabývá využitím virtuální reality v medicíně. Sleduje, jak VR umožňuje lékařům vizualizovat nádorové struktury, plánovat zákroky a analyzovat anatomii v prostorovém kontextu. Text rozebírá technické aspekty zobrazení, přesnost modelů, práci s obrazovými daty a integraci VR do klinických workflow. Věnuje se i tomu, jak VR podporuje trénink, simulace a multidisciplinární spolupráci.
Článek Zdravotnictví se učí pracovat s daty sleduje proměnu zdravotnických systémů směrem k datově řízenému provozu. Příspěvek rozebírá integraci dat z různých zdrojů, interoperabilitu, standardy elektronické dokumentace a využití analytických nástrojů. Sleduje, jak nemocnice zavádějí datové platformy, které sjednocují klinická, provozní i administrativní data. Věnuje se i otázkám kvality dat, řízení přístupů, auditních stop a bezpečnostních požadavků.
Příspěvek Proč byste měli AI detailně monitorovat se zaměřuje na provozní dohled nad modely umělé inteligence. Text rozebírá metriky výkonu, sledování driftu, detekci anomálií, řízení verzí modelů a auditovatelnost rozhodovacích procesů. Sleduje, jak se monitoring AI stává nezbytnou součástí produkčního nasazení a jaké nástroje umožňují sledovat latenci, přesnost, stabilitu i chování modelu v reálném čase. Věnuje se i tomu, jak organizace nastavují governance a odpovědnost za modely.
Příspěvek Zatím nevyužitý potenciál sítí jako služby rozebírá koncept Network‑as‑a‑Service. Sleduje, jak se správa sítí přesouvá do cloudových platforem, které umožňují dynamické škálování, centralizovanou konfiguraci a automatizaci. Text se věnuje virtualizaci síťových funkcí, řízení politik, segmentaci, monitoringu a integraci bezpečnostních prvků. Sleduje, jak NaaS mění způsob, jakým firmy budují a provozují síťovou infrastrukturu.
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