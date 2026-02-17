Computertrends  »  Analýzy a studie  »  Prediktivní analytika dokáže výrazně zrychlit a zlevnit zdravotní péči

Prediktivní analytika dokáže výrazně zrychlit a zlevnit zdravotní péči

Pavel Louda
Včera

Autor: © Sergey Nivens - Fotolia.com
Kvůli zavádění elektronických zdravotních záznamů, všeobecné snaze dosáhnout vyšší nákladovou efektivitu či stále častějšímu využívání medicínského internetu věcí se ve zdravotnictví raketovým tempem zvyšuje využití prediktivní analytiky. Lidé díky ní dostanou lepší péči a efektivněji se využijí i současné lékařské zdroje.

Tato zpráva je důležitá vzhledem k tomu, jak rychle rostou náklady na zdravotní péči. To nutí provozovatele zdravotní péče urychlit přechod na hodnotový přístup k péči, uvádějí analytici společnosti BCC Research.

Do zdravotnictví podle nich také přicházejí stále přísnější regulace, což dále nutí poskytovatele péče využít sofistikované datové nástroje.

Umělá inteligence využívaná v prediktivních analytických systémech navíc zvyšuje přesnost a rychlost výsledků vyšetření, což lékařům umožňuje činit téměř okamžitá klinická rozhodnutí. 

Zároveň se tak snižuje i zátěž zdravotnických pracovníků, což pomáhá předcházet jejich dosud nezřídkému vyhoření, zejména v náročném nemocničním prostředí.

Jak ukázal nedávný průzkum BCC, celosvětový trh s prediktivní analytikou ve zdravotnictví bude do roku 2030 růst průměrným ročním tempem okolo 25 %, v absolutních číslech to znamená vzestup z loňských 16,7 miliardy dolarů na 50,4 miliardy v roce 2030.

Mezi faktory, které pohánějí růst trhu, podle BCC patří:

Rostoucí využívání elektronických zdravotních záznamů (EHR, Electronic Health Records): EHR umožnují plně digitalizovat informace o pacientech, což usnadňuje sběr a analýzu velkých objemů zdravotních údajů. To prediktivní analytice dovoluje identifikovat vzorce, předpovídat výsledky a efektivněji podporovat klinická rozhodnutí.

Rostoucí zaměření na snižování nákladů na zdravotní péči: Prediktivní analytika může poskytovatelům zdravotní péče pomocí snižovat náklady tím, že předchází zbytečným procedurám, snižuje počet opakovaných hospitalizací a zlepšuje využití medicínských zdrojů prostřednictvím včasného odhalování rizik a lepšího plánování péče.

Rostoucí využívání internetu věcí (IoT): Zařízení IoT, jako jsou nositelná elektronika nebo dálkové zdravotní monitory, generují data o zdraví pacienta v reálném čase. Prediktivní nástroje je mohou využít k detailnějšímu sledování stavu pacientů, detekci včasných varovných signálů a také k personalizaci léčby, což zvyšuje kvalitu i efektivitu zdravotní péče.

Mezi klíčové dodavatele prediktivních řešení datové analytiky pro zdravotnictví patří podle BCC Research především firmy Cloudera, Databricks, IBM, Oracle, SAS či Epic Systems.

