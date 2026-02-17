Prediktivní analytika dokáže výrazně zrychlit a zlevnit zdravotní péči

Tato zpráva je důležitá vzhledem k tomu, jak rychle rostou náklady na zdravotní péči. To nutí provozovatele zdravotní péče urychlit přechod na hodnotový přístup k péči, uvádějí analytici společnosti BCC Research.
Do zdravotnictví podle nich také přicházejí stále přísnější regulace, což dále nutí poskytovatele péče využít sofistikované datové nástroje.
Umělá inteligence využívaná v prediktivních analytických systémech navíc zvyšuje přesnost a rychlost výsledků vyšetření, což lékařům umožňuje činit téměř okamžitá klinická rozhodnutí.
Zároveň se tak snižuje i zátěž zdravotnických pracovníků, což pomáhá předcházet jejich dosud nezřídkému vyhoření, zejména v náročném nemocničním prostředí.
Jak ukázal nedávný průzkum BCC, celosvětový trh s prediktivní analytikou ve zdravotnictví bude do roku 2030 růst průměrným ročním tempem okolo 25 %, v absolutních číslech to znamená vzestup z loňských 16,7 miliardy dolarů na 50,4 miliardy v roce 2030.
Mezi faktory, které pohánějí růst trhu, podle BCC patří:
Rostoucí využívání elektronických zdravotních záznamů (EHR, Electronic Health Records): EHR umožnují plně digitalizovat informace o pacientech, což usnadňuje sběr a analýzu velkých objemů zdravotních údajů. To prediktivní analytice dovoluje identifikovat vzorce, předpovídat výsledky a efektivněji podporovat klinická rozhodnutí.
Rostoucí zaměření na snižování nákladů na zdravotní péči: Prediktivní analytika může poskytovatelům zdravotní péče pomocí snižovat náklady tím, že předchází zbytečným procedurám, snižuje počet opakovaných hospitalizací a zlepšuje využití medicínských zdrojů prostřednictvím včasného odhalování rizik a lepšího plánování péče.
Rostoucí využívání internetu věcí (IoT): Zařízení IoT, jako jsou nositelná elektronika nebo dálkové zdravotní monitory, generují data o zdraví pacienta v reálném čase. Prediktivní nástroje je mohou využít k detailnějšímu sledování stavu pacientů, detekci včasných varovných signálů a také k personalizaci léčby, což zvyšuje kvalitu i efektivitu zdravotní péče.
Mezi klíčové dodavatele prediktivních řešení datové analytiky pro zdravotnictví patří podle BCC Research především firmy Cloudera, Databricks, IBM, Oracle, SAS či Epic Systems.
