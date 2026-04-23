Přílišně sebevědomí v oblasti kyberbezpečnosti může značně uškodit

Nový průzkum naznačuje, že mezi osobami odpovědnými za ochranu kritických systémů existuje nebezpečný rozpor mezi jejich sebevědomím a skutečností.

Podle nové zprávy, na kterou upozornil magazín TechRadar, se zdá, že stále více vedoucích pracovníků ve státní správě a v oblasti infrastruktury vkládá přílišnou důvěru do bezpečnosti aplikací, které používají. Studie zjistila, že 88 % jich tvrdí, že mají důvěru v bezpečnost svého softwaru – zároveň však 90 % přiznává, že byli ohledně těchto ochranných opatření uvedeni v omyl.

Výzkum ukázal například to, že prakticky všichni dotazovaní (98 %) využívají v zahraničí hostované platformy, které nebyly vytvořeny pro důvěrnou komunikaci ani pro prostředí s vysokými bezpečnostními požadavky.

Víc než osm z deseti (83 %) kupříkladu používá WhatsApp k citlivým diskusím uvnitř svých organizací.

„Aplikace pro zasílání zpráv určené pro běžné uživatele nebyly nikdy navrženy tak, aby zvládaly citlivou komunikaci, chránily důvěrnost nebo splňovaly požadavky prostředí s vysokými bezpečnostními nároky,“ upozorňuje však Christine Gadsbyová ze společnosti BlackBerry Secure Communications, která průzkum provedla.

V důsledku takového nepochopení se organizace mohou domnívat, že jsou chráněny, zatímco zásadní zranitelnosti zůstávají neřešeny. Takové nedorozumění je obzvlášť znepokojivé ve státní správě a kritické infrastruktuře, kde aplikace často hrají ústřední roli při správě citlivých dat a základních služeb. Falešný pocit bezpečí v těchto prostředích by mohl vystavit systémy kyberútokům.

Uživatelé klikají na phishingové odkazy stále častěji, navzdory školením

Uživatelé klikají na phishingové odkazy stále častěji, navzdory školením

Zpráva také zdůrazňuje složitost moderních softwarových ekosystémů coby přispívající faktor. Vzhledem k tomu, že aplikace jsou stále častěji budovány na vrstvách komponent třetích stran, open-source kódu a cloudových služeb, je pro organizace stále obtížnější přesně posoudit rizika.

Navzdory vysoké míře důvěry se zdá, že mnoha vedoucím pracovníkům chybí jasný přehled o tom, jak jsou jejich aplikace zabezpečeny – nebo kde se nacházejí potenciální slabiny.

