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Připravujeme speciál TOP IT Employers: Kde má kariéra v IT budoucnost?

Radan Dolejš
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Autor: Internet Info DG
Atraktivní mzda, zajímavé projekty a možnost pracovat odkudkoli. Stačí to dnes k tomu, aby firma získala a udržela kvalitní IT odborníky? Co od zaměstnavatelů očekávají zkušení specialisté, co hledají lidé na začátku kariéry a jak se do jejich rozhodování promítá nástup umělé inteligence? Připravovaný speciál TOP IT Employers, který vyjde jako součást magazínu Computertrends 11/2026, se zaměří na otázky, jež spojují technologický rozvoj s každodenní realitou pracovního života.
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Podíváme se na to, co dělá z technologické společnosti atraktivního zaměstnavatele — nejen podle nabídky benefitů, ale také podle způsobu vedení lidí, firemní kultury a příležitostí k profesnímu růstu. Prostor dostanou témata vzdělávání, sdílení zkušeností, spolupráce v týmech i možnost podílet se na projektech, jejichž přínos přesahuje seznam splněných úkolů. Jak poznat firmu, která své sliby skutečně naplňuje? A na co se při výběru nového působiště ptát, aby očekávání odpovídala realitě?

Významným tématem bude také role umělé inteligence. Speciál otevře otázky, jak její využívání ovlivňuje podobu IT profesí, jaké dovednosti má smysl rozvíjet a jak mohou zaměstnavatelé podporovat lidi při osvojování nových nástrojů. Pozornost věnujeme jak zkušeným odborníkům, kteří zvažují další kariérní krok, tak začínajícím talentům hledajícím příležitost získat praxi a učit se od kolegů.

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Stranou nezůstane ani organizace práce a vztah mezi výkonem, flexibilitou a osobním životem. Jak nastavit spolupráci na dálku, aniž by se vytratila soudržnost týmu? Co mohou firmy udělat pro to, aby jejich zaměstnanci měli prostor pro soustředěnou práci, další vzdělávání i odpočinek? A jakou roli v tom hrají manažeři, důvěra a otevřená komunikace?

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TOP IT Employers nabídne inspiraci lidem, kteří plánují svou budoucnost v IT, i firmám, které chtějí být místem, kde odborníci nejen nastoupí, ale také zůstanou. Zaměří se na to, co stojí za atraktivní nabídkou práce a jaké podmínky umožňují dlouhodobě rozvíjet schopnosti jednotlivců i celých týmů.

V případě zájmu o spolupráci můžete kontaktovat naše obchodní oddělení zde.

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Autor článku

Radan Dolejš

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