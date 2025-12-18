Proč je Microsoft Copilot lepší, než si myslíte?

ChatGPT je skvělý nástroj, který uživatelům rychle odpoví na různé dotazy, umí vygenerovat text nebo pomůže s brainstormingem nových nápadů. Problém je ale v tom, že většina lidí ho dnes používá pro pracovní účely a neuvědomuje si, že tím předává části firemního know-how mimo bezpečné prostředí své organizace. A to je problém.
AI, která ví víc
Zároveň také v situaci, kdy lidé pracují s citlivými daty, například s interní prezentací, nabídkou pro zákazníka nebo firemní statistikou, ChatGPT nebo i jiné veřejně dostupné jazykové modely k nim nemají kontext. V takové situaci mu musejí vysvětlovat a zároveň dávat pozor na to, co vůbec s ohledem na bezpečnost dat lze do takového modelu posílat.
Nezná tak například předchozí nabídky pro určitého klienta, nemá interní ceník služeb, nezná hodinové sazby za práci zaměstnanců, jaký je komunikační styl směrem k jednotlivým partnerům nebo klientům.
Důvodem je to, že nemají přístup do toho, co mají uživatelé v SharePointu, v e-mailových komunikacích nebo třeba v Microsoft Teams. A právě v tom je Copilot jiný – je to AI, která rozumí firemnímu prostředí a pracuje výhradně s daty, k nimž mají uživatelé přístup.
Copilot Chat – ideální způsob, jak začít
Existují dvě varianty, jak lze Copilot využívat. Copilot Chat je automaticky dostupný pro všechny uživatele s jakoukoliv obchodní licencí Microsoft 365 – např. Business Standard, Business Premium, E3 nebo E5. Stačí zadat adresu copilot.microsoft.com nebo kliknout na ikonu Copilot v pravém horním rohu Microsoft 365 aplikací.
Copilot Chat používá pracovní účet, tedy Microsoft Entra ID, a respektuje veškeré zásady zabezpečení organizace uživatele. Je propojený se službami OneDrive, SharePoint a Outlook, ale data, která do něj lidé vloží, nepoužívá k trénování AI modelů. Jeho hlavním účelem jsou rychlé dotazy nebo tvorba obsahu.
Díky tomu místo univerzálních odpovědí, které by vyprodukovaly běžné volně dostupné AI modely, umí pracovat s daty konkrétní organizace, a je to tak skvělý způsob, jak si AI vyzkoušet bezpečně a bez dodatečných nákladů.
Co zadat?
Uživatelé, kteří si chtějí vyzkoušet Copilot Chat na jednoduchých zadáních, se mohou přihlásit svým pracovním účtem a bez jakékoliv instalace zkusit zadat jednoduché úkoly. Někdo například potřebuje ze svého dlouhého zápisu z poslední firemní porady, která trvala desítky minut, vytáhnout úkoly pro členy týmu. Stačí tak napsat „vytvoř stručný přehled úkolů z poslední porady“.
Pokud potřebuje sepsat klíčová sdělení z rozsáhlého dokumentu na SharePointu, lze zadat „sepiš klíčové body z tohoto dokumentu“ a Copilot Chat si s tím snadno poradí. Je možné také zadat například „shrň mi poslední konverzaci o nabídce pro klienta XY“ a díky propojení s aplikací Outlook dokáže najít vše, co je potřeba. Lidé tak snadno zjistí, že to není jen další AI asistent, ale nástroj, který rozumí jejich práci.
Microsoft 365 Copilot – práce s daty v kontextu organizace
Lidé, které Copilot i díky těmto základním funkcím osloví a nadchne, ho mohou s placenou licencí využívat naplno. Za cca třicet dolarů měsíčně lze využít add-on Microsoft 365 Copilot. Na rozdíl od základní verze má hloubkový přístup k všem M365 datům přes rozhraní Graph napříč aplikacemi a službami Microsoft 365. Získá tak přístup k celému ekosystému, a ne pouze například k jednotlivým souborům, ale k celkovému kontextu včetně vztahů mezi lidmi, událostmi, e-maily a poznámkami k jednotlivým úkolům a dalším informacím. Funguje jako centrální nervová soustava Microsoftu, která umožňuje chápat souvislosti a pracovat „chytřeji“.
Microsoft 365 Copilot lze využít přímo v aplikacích, jako jsou Word, Excel, PowerPoint, Outlook a Teams. Jeho účelem je kontextová práce s firemními daty a automatizace každodenních úkolů.
Copilot Chat i Microsoft 365 Copilot otevírají zcela nový způsob, jak přemýšlet o produktivitě. Pro partnery je to příležitost nabídnout klientům řešení, které zvýší jejich produktivitu a bezpečnost dat. Chcete se o něm dozvědět víc nebo zjistit, jak s pomocí Copilota můžete rozšířit své portfolio služeb? Napište na martin.hala@tdsynnex.com.