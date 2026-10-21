Prodeje PC dramaticky klesají, situace bude ještě gradovat

Podle Gartneru dosáhly celosvětové dodávky osobních počítačů ve třetím čtvrtletí roku 2026 celkem 55,4 milionu kusů, což představuje meziroční pokles o 22,4 % oproti třetímu čtvrtletí roku 2025.
Používáte Linux na svém počítači?
Podobně to vidí i Omdia. Podle ní prodeje PC klesly ve výše uvedeném období meziročně o 21,2 % na 58,1 milionu kusů, přičemž nejhorší dynamiku vidí u desktopů (-23,5 % na 11,7 milionu kusů). Notebooky hlásí pokles o 20,6 % na 46,4 milionu kusů.
Na vině je podle Gartneru především obrovská inflace nákladů na komponenty, což vedlo ke zvýšení průměrných prodejních cen a tudíž i menšímu zájmu kupujících. Na druhou stranu díky vyšším cenám tržby výrobců tak významně neklesly.
„Dopad vyšších nákladů na paměť a úložiště se už plně promítá do cen osobních počítačů. Náklady na paměti DRAM ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly pětinásobně a prodejci počítačů tyto vyšší náklady na komponenty už museli přenést na zákazníky, což vedlo k prudkému poklesu dodávek osobních počítačů ve třetím čtvrtletí,“ vysvětluje Namrata Banerjee, analytička společnosti Gartner.
Prodeje počítačů tak podle ní klesly na úroveň, která byla naposledy zaznamenána na začátku roku 2023, i když dynamika trhu byla tehdy výrazně odlišná.
Prodeje PC a odpovídající dynamika, 2023–2026
Zdroj: Omdia, září 2026
Pokles ve třetím čtvrtletí roku 2026 totiž nebyl způsobený nadbytečnými zásobami, ale vyššími cenami, změnou priorit dodavatelů ohledně nedostatkových komponent a posunem směrem k dražším konfiguracím.
Očekávaná situace
Tato situace se ale dala už delší dobu očekávat. „Poté, co trh s osobními počítači v první polovině roku podpořila aktivita v podobě předčasných nákupů, není tento prudký pokles objemu dodávek žádným překvapením,“ tvrdí Ishan Dutt, analytik společnosti Omdia.
Podle něj rozsah poklesu odpovídá signálům, které odvětví vysílalo v průběhu posledního cyklu zveřejňování výsledků, kdy přední výrobci OEM předpovídali dvouciferný pokles počtu kusů ve druhém pololetí a maloobchodníci hlásili dvouciferný nárůst průměrných prodejních cen (ASP), a to při současném poklesu tržeb.
Dodavatelé a jejich partneři typu ODM navíc začali ve třetím čtvrtletí omezovat výrobu, zatímco partneři v distribučním kanálu pokračovali ve vyprodávání zvýšených zásob.
Všech šest nejvýznamnějších světových dodavatelů počítačů podle Gartneru zaznamenalo ve třetím čtvrtletí roku 2026 pokles dodávek. Vedoucí Lenovo prodalo podobně jako celý trh o 22,4 % méně PC.
Naopak HP zaznamenalo největší snížení dodávek PC, a to 30,9 %, i tak si udrželo druhé místo před Dellem (-25,4 %). Apple byl na tom ze šesti největších prodejců nejlépe (-7,1 %), a to i díky úspěchu jejich odlehčené verze Macbooků.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.