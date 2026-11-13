Prodeje tabletů klesají stejně dramaticky jako PC, bude ještě hůř

Výrobci udělali hned řadu kroků, které měly zákazníky zaujmout – ve druhé polovině letošního roku totiž uvedli na trh hned několik významných novinek, včetně vlajkové řady Galaxy Tab S12 od Samsungu, iPadu mini s OLED displejem od Applu či řady Pad 9 od Xiaomi.
Koupíte si tablet?
Nové modely navíc nedávno představily také společnosti Huawei, Honor, OnePlus i Realme. Zdá se však, že ani tato aktivita dodavatelů ke zvýšení poptávky příliš nepřispěla, vysvětluje Omdia.
Podle ní současná omezení v dodávkách daná nedostatkem klíčových komponent, respektive jejich výrazným zdražením, zároveň omezují schopnost výrobců přinášet významná vylepšení specifikací svých přístrojů, což ve finále vede k menšímu počtu přesvědčivých rozdílů mezi novými modely a jejich předchůdci.
V důsledku toho se dá očekávat, že i dalších obdobích uživatelé budou spíše odkládat nákupy do doby, než budou k dispozici podstatnější vylepšení.
Jak uvádějí poslední údaje Omdie, ve třetím čtvrtletí meziročně klesl prodej tabletů o 23 % na 32 milionů kusů, což představuje nejnižší úroveň dodávek za téměř tři roky. Nejvíce postiženými regiony přitom byly Blízký východ, Čína a západní Evropa, kde došlo k prudšímu poklesu než na zbytku trhu.
Vedoucí pozici si udržel Apple navzdory meziročnímu poklesu dodávek o 28 %, což je více, než jaká byla kontrakce celkového trhu – jeho podíl tak klesl na 36 %, což je o více než dva procentní body.
Samsung má o něco lepší výsledky, snížení je „jen“ 22%. I přes uvedení nových tabletů na trh čelila společnost i nadále tlaku, protože omezená dostupnost komponentů negativně ovlivňovala objemy dodávek.
Jediným výrobce, který zaznamenal růst, je Lenovo – o 12 %, což vedlo ke zvýšení jeho tržního podílu na 12,7 %, tedy o čtyři procentní body. Rovněž Xiaomi hlásí vyšší tržní podíl na 7,3 %, stačil mu k tomu přitom 11% pokles dodávek.
Největší pád je ale vidět u pátého Huaweie, jehož prodeje klesly meziročně o závratných 43 %. I tak však ve střední a východní Evropě zaznamenal růst dodávek.
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