Progress Flowmon ADS 12.5 urychluje detekci hrozeb díky AI

Včera

Nová verze zjednodušuje detekci a reakci na hrozby, poskytuje rychlejší přehledy, přehlednější doporučení a silnější ochranu bez nutnosti hluboké bezpečnostní expertízy.

Progress Software, důvěryhodný dodavatel softwaru pro DX a infrastrukturu s podporou AI, představil novu verzi Progress Flowmon ADS 12.5, pokročilého systému pro detekci anomálií. Nejnovější vydání přináší pokročilé AI funkce, které urychlují detekci hrozeb, zefektivňují reakci na incidenty a zajišťují hlubší přehled o síťové aktivitě. Flowmon ADS 12.5 umožňuje firmám proaktivní obranu proti stále se vyvíjejícím kybernetickým hrozbám.

V dnešním digitálním prostředí čelí bezpečnostní týmy rostoucím výzvám: narůstajícímu objemu síťového provozu, zahlcení výstrahami a stále sofistikovanějším útokům. Tyto problémy jsou obzvláště akutní pro středně velké podniky, kde omezené zdroje a počet IT pracovníků často vedou k přehlédnutí hrozeb a zpožděným reakcím. Flowmon ADS 12.5 tyto problémy řeší přímo, pomáhá překlenout nedostatek bezpečnostních odborníků a zkracuje dobu reakce (MTTR), aniž by vyžadoval hlubokou expertízu v oblasti kybernetické bezpečnosti.

„Nová verze Flowmon ADS 12.5 přináší zákazníkům zcela nový způsob, jak zvládat rostoucí komplexitu kybernetických hrozeb,“ uvedl Petr Špringl, Senior Director, SW Engineering ve společnosti Progress Software. „Díky umělé inteligenci dokážeme nabídnout jasná a srozumitelná doporučení, rychlejší reakci na incidenty a hlubší vhled do síťového provozu. To vše pomáhá IT týmům chránit klíčové systémy a data. A to i v prostředí, kde často chybí dostatek bezpečnostních specialistů.“

Klíčové novinky:

  • Přehledy o hrozbách podpořené AI: Nová verze nabízí kurátorsky připravované bezpečnostní briefingy, které poskytují včasné informace o nově se objevujících zranitelnostech a útočných kampaních. Tyto přehledy, vytvořené pomocí AI analýzy a ověřené bezpečnostními experty, zahrnují detailní popisy, doporučené postupy pro mitigaci i indikátory kompromitace (IoC). Vše přímo v prostředí Flowmon ADS.
  • Doporučení na úrovni expertů: Flowmon ADS nyní přináší kontextové, krok-za-krokem vedená doporučení, které zjednodušují řešení incidentů. Tato doporučení pomáhají IT týmům přijmout rozhodné kroky, jako například izolovat zařízení či upravovat bezpečnostní zásady. A to bez nutnosti hlubokých znalostí v oblasti kybernetické bezpečnosti.
  • Pokročilá vizualizace událostí: Nová vizualizace zefektivňuje proces analýzy. Umožňuje analytikům interaktivně prozkoumat komunikaci hostitelů během bezpečnostních incidentů. Tento interaktivní pohled usnadňuje hlubší analýzu souvisejících událostí, toků provozu a interakcí mezi hostiteli.
  • Rychlejší reakce na incidenty: Integrované rychlé odkazy a praktické informace zkracují dobu potřebnou k vyřešení incidentu. Uživatele efektivně provádějí celým procesem reakce. V kombinaci s analýzou dat v reálném čase a retrospektivní analýzou umožňují rychlejší a lépe podložené rozhodování.
Více informací naleznete na www.flowmon.com.

O společnosti Progress Software
Progress Software pomáhá firmám dosahovat transformačního úspěchu i v době zásadních změn. Náš software umožňuje zákazníkům agilně a snadno vyvíjet, nasazovat a spravovat odpovědné AI aplikace a digitální řešení. Progress je pro své zákazníky důvěryhodným partnerem, který nabízí produkty, odborné know-how a vizi potřebnou k dosažení úspěchu. Na Progress Software spoléhá přes 4 miliony vývojářů a technologických expertů ve stovkách tisíc podniků. Více na www.progress.com

