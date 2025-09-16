Progress Software uvádí platformu SaaS RAG, která zpřístupňuje důvěryhodnou GenAI firmám všech velikostí

Progress Software, důvěryhodný dodavatel softwaru pro DX a infrastrukturu s podporou AI, uvedl platformu Progress Agentic RAG – SaaS platformu Retrieval-Augmented Generation (RAG), která má za cíl zpřístupnit spolehlivou a ověřitelnou generativní AI týmům a firmám všech velikostí. Tento krok představuje zásadní milník v oblasti cenově dostupných AI inovací – zejména pro firmy, které chtějí využívat výhody velkých jazykových modelů (LLMs) s výsledky založenými na vlastních obchodních datech. Nová platforma rozšiřuje portfolio Progress o komplexní řešení pro správu dat, jejich získávání i kontextualizaci a umožňuje firmám efektivně využít veškerá svá data pro získání konkurenční výhody.
Firmy dnes čelí obrovskému a neustále rostoucímu množství strukturovaných i nestrukturovaných dat v různých formátech a jazycích. Pro zvýšení produktivity a lepší obchodní výsledky potřebují firmy získávat smysluplné informace z dokumentů, videí, audia a dalších zdrojů, které zůstávají často roztříštěné nebo obtížně dostupné. Generativní AI bez kontextu firemních dat poskytuje nespolehlivé odpovědi, které nepřinášejí skutečnou hodnotu. Tradiční RAG řešení navíc vyžadují pokročilé znalosti a vysoké investice na implementaci a provoz. Progress Agentic RAG tuto situaci zásadně mění – přináší dohledatelné, intuitivní vyhledávání s podporou AI, které je snadné na nastavení, jednoduché na používání a cenově dostupné pro firmy jakékoli velikosti.
„Naší prioritou bylo přinést zákazníkům řešení, které jim okamžitě usnadní práci s daty,” uvedl Petr Špringl, Senior Director, SW Engineering ve společnosti Progress. „Platforma Progress Agentic RAG eliminuje složitost tradičních RAG řešení a poskytuje rychlou cestu k transparentním a spolehlivým informacím. Firmy tak mohou snadněji nasazovat generativní AI a vytvářet nové obchodní příležitosti.“
Platforma Progress Agentic RAG je určena širokému spektru uživatelů – od malých firem až po globální podniky. Využívá inteligentní AI agenty, kteří dokážou rychle, transparentně a přesně zpracovávat, vyhledávat a vyhodnocovat obsah všech typů. Díky flexibilnímu SaaS modelu nasazení odstraňuje bariéry adopce a zpřístupňuje transformační potenciál AI za dostupnou cenu.
„Progress Agentic RAG, se kterým jsme začali pracovat ještě jako Nuclia, zásadně změnil způsob, jak přistupujeme k informacím napříč celou organizací,” uvedl Patrick Garcia, Chief Digital, AI & Innovation Officer, SRS Distribution. „Schopnost platformy poskytovat rychlé, přesné a ověřitelné informace z našich nestrukturovaných dat se stala klíčovým faktorem pro produktivitu a rozhodování.“
Klíčové funkce Progress Agentic RAG
- No-Code RAG pipeline: Automatizovaný příjem, indexace a vyhledávání napříč vícejazyčným textem, audiem, videem a dalšími formáty, řízené inteligentními agenty.
- Inteligentní vyhledávání: Umožňuje AI vyhledávání a generování odpovědí z nestrukturovaných dat. Poskytuje ověřitelné znalosti v téměř jakémkoli jazyce a z jakýchkoli dat.
- Bezproblémové nasazení AI agentů: Jediná RAG platforma navržená speciálně pro spolehlivé a škálovatelné vyhledávání v rámci AI agentů.
- Multi-modelová integrace: Podpora všech předních enterprise-ready LLMs s plnou kontrolou nad výběrem modelu.
- Speciální databáze pro RAG: Založená na NucliaDB, která kromě vektorového úložiště zahrnuje sémantické vyhledávání, hledání podle klíčových slov, metadata, traversal znalostního grafu i multimodální porozumění – vše potřebné pro tvorbu konzistentních a důvěryhodných odpovědí.
- RAG Evaluation Metrics (REMi): Vestavěné nástroje pro sledování stopovatelnosti a konzistence kvality odpovědí.
„Agentní AI přetváří způsob, jakým organizace pracují s daty a činí rozhodnutí,” uvedla Amy Machado, Senior Research Manager ve společnosti IDC. „Nákladově efektivní řešení, jako je Progress Agentic RAG, která jsou navržena pro snadné nasazení, pomohou firmám naplno využít potenciál produktivity a inovací – bez ohledu na jejich velikost.“
Progress Agentic RAG je již využíván v řadě odvětví: urychluje prodejní cykly pomocí AI doporučení produktů, zajišťuje automatizovanou zákaznickou podporu s kvalitními odpověďmi a poskytuje právním týmům přesný sémantický výzkum. Firmy platformu dále využívají k uchování know-how, zefektivnění onboardingu a bezpečnému dotazování nad citlivými daty – což vede k rychlejším procesům a chytřejším rozhodnutím.
Platforma Progress Agentic RAG je již nyní dostupná jako samoobslužná služba na AWS Marketplace i na Progress.com. Ceny začínají na 700 USD/měsíc, což poskytuje malým firmám, týmům i jednotlivcům okamžitou možnost proměnit nestrukturovaná data v akční poznatky za dostupnou cenu.
Další informace a možnost vyzkoušet si platformu zdarma naleznete na: www.progress.com/agentic-rag.