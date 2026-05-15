Propouštění kvůli AI je účetní trik, ne návratnost investic

Ilustrace korporátní zasedačky: manažeři u konferenčního stolu sledují dva grafy na velkých obrazovkách – jeden ukazuje klesající náklady a počty zaměstnanců, druhý stagnující návratnost investic. V místnosti jsou humanoidní roboti symbolizující autonomní AI systémy. Atmosféra je napjatá, vedení působí nejistě.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Osmdesát procent organizací, které nasadily autonomní systémy založené na umělé inteligenci, reportuje redukci pracovních míst. Míra propouštění je však stejná u firem s vysokým i nízkým návratem investic do AI. Propouštění samo o sobě tedy nevede k ROI – pouze uvolňuje rozpočtový prostor. Došli k tomu analytici Gartneru.

Jde o závěr průzkumu globální analytické společnosti Gartner, který proběhl ve třetím čtvrtletí 2025 mezi 350 organizacemi s obratem přes miliardu dolarů. 

Podle Helen Poitevin z Gartneru část vedení firem vyvozuje z AI projektů špatnou lekci. Redukce týmů se stává primárním indikátorem úspěchu nasazení AI, což je v rozporu s daty. 

Organizace s vysokým ROI investují současně do nových rolí – AI product owner, AI operations, data stewardship nebo prompt engineering. Těžiště práce se přesouvá z rutinní exekuce na design, orchestraci a kontrolu AI systémů.

Autonomní byznys vytvoří více práce, ne méně

Gartner předpokládá, že autonomní byznys se v horizontu 2028–2029 stane čistým tvůrcem pracovních míst. Důvodem je demografický pokles a rostoucí potřeba lidského dohledu nad AI systémy. Firmy, které postaví AI strategii pouze na redukci headcountu, riskují, že po dvou letech nebudou mít co ukázat kromě nižších nákladů – bez nových příjmů, vyšších marží nebo rychlejšího time-to-market.

Výdaje na software pro AI agenty podle Gartneru vzrostou z 86,4 miliardy dolarů v roce 2025 na 206,5 miliardy v roce 2026 a 376,3 miliardy v roce 2027. Tlak na rychlé výsledky roste úměrně s rozpočty, což zvyšuje riziko, že škrty v počtech zaměstnanců budou prezentovány jako primární business case.

Bez investice do lidí ROI nevznikne

Pro české CIO a CFO z toho plynou tři závěry. Propouštění není business case – skutečný návrh musí stát i na růstu. Firmy s vysokou návratností podle Gartneru nevydělávají proto, že ubraly lidi, ale proto, že přidaly kompetence v oblasti AI governance, datové kvality, provozu a integrace do core systémů. AI strategie je primárně people strategie – otázka nezní „kolik lidí můžeme nahradit", ale „které role potřebujeme vytvořit".

Podle lednového průzkumu Gartneru již 47 procent evropských SMB do 250 zaměstnanců používá alespoň jednu AI funkci v ERP, před dvěma lety to bylo 8 procent. AI se stává součástí běžných firemních systémů – ale to samo o sobě ROI negarantuje.

