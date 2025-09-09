Computertrends  »  Internet a komunikace  »  První evropská on-line poliklinika hrazená pojišťovnou je na Slovensku

První evropská on-line poliklinika hrazená pojišťovnou je na Slovensku

Pavel Louda
Dnes

Sdílet

Autor: © Minerva Studio - Fotolia.com
První on-line polikliniku v Evropě, která poskytuje komplexní zdravotní péči plně hrazenou zdravotní pojišťovnou, spustili na Slovensku. Pacienti tak získávají okamžitý přístup k lékařům bez nutnosti osobní návštěvy ordinace, a to i v případě, že jsou v zahraničí.

Službu spustila tamější zdravotní pojišťovna Dôvera ve spolupráci s nadnárodním poskytovatelem telemedicínských služeb, společností Meddi hub.

Máte obavy ze zneužití svých citlivých zdravotních údajů technologickými giganty?

Zobraz výsledek

Celý systém funguje obdobně jako při fyzické návštěvě ordinace, jen s tím rozdílem, že komunikace probíhá přes zabezpečený videohovor nebo chat. Lékař po konzultaci vystaví zdravotní zprávu, která se uloží do elektronické karty pacienta.

Pacient rovněž může obdržet elektronický recept hrazený ze zdravotního pojištění, doplněný o informaci o dostupnosti předepsaného léku v lékárnách, který je platný ve všech zemích Evropy.

Vše je podle tvůrců plně zabezpečené a napojené na oficiální slovenský zdravotnický systém NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií).

Chceme dát pacientům jistotu kvalitní zdravotní péče dostupné kdykoliv a odkudkoliv. Věřím, že se tak nastavuje nový směr, jak bude zdravotnictví fungovat v budoucnu,“ vysvětluje Branislav Jendroľ ze společnosti Dôvera.

Nová služba nabízí například péči praktického lékaře, pediatra a dalších třináct odborných specializací, mezi které patří dermatologie, urologie nebo neurologie.

Video ke kávě

Máte čas na rychlé a informativní video?

Dostupnost je garantovaná tak, aby se pacient k praktickému lékaři nebo pediatrovi dostal do třiceti minut – průměrná doba čekání na lékaře je přitom pouze dvě minuty.

Ke konzultaci se specialistou se pacient dostane nejpozději do 48 hodin, skutečná průměrná čekací doba však činí jen sedm hodin, upozorňuje provozovatel.

prace_s_linuxem_tip

„Pro většinu pacientů je nejdůležitější rychlost a dostupnost. Díky naší online poliklinice mají praktického lékaře nebo pediatr a doslova na dosah ruky, a to kdykoliv a kdekoliv. Zároveň už nemusí čekat týdny na specialistu nebo složitě cestovat – vše zvládnou z pohodlí domova, a navíc bez dodatečných nákladů,“ dodává Jiří Pecina, ředitel a zakladatel společnosti MEDDI hub.

Kromě České republiky a Slovenska je společnost Meddi hub aktivní také v Německu nebo dalších zemích střední Evropy a v Latinské Americe.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Pavel Louda

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Vytváříte už aplikace s pomocí nástrojů umělé inteligence?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Úvod do Linuxu
17. 9. 2025
9:30
Více
První kroky na linuxovém serveru
18. 9. 2025
9:30
Více
Docker
22. 9. 2025
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Reklama se mění: Tady jsou nejzajímavější reklamní triky

Kdy vám peníze zachrání reklamace platby kartou?

Konec poskytování součinností v exekucích?

STAN: Chceme základní slevu na dani převádět do bonusu

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Potravinovou intoleranci lékaři zjistí i z dechu, stojí to tisícovku

Lékaři během operace hned zjistí, zda odstranili celý nádor prsu

Zapomenuté roky do důchodu? Doložte je dřív, než bude pozdě

I mužům rostou prsa. Na začátku mohou potíž zmírnit léky

Přísaha: Vrátíme zpátky EET a zavedeme rovnou daň z příjmů

Spoření v září: Kam bezpečně s penězi? Přehled nabídek

Němci spustili nejvýkonnější evropský počítač Jupiter

DuckDuckGo vylepšuje AI možnosti svého prohlížeče

Češi si s AI nástroji rozumí, denně je používá každý čtvrtý

Glycerol v ledové tříšti je pro děti do 7 let nebezpečný

Nejde jen o mlčenlivost. Firmy čekají nové povinnosti

Určitě víte, jak má vypadat e-mailová adresa? Zkuste si test

Daňový rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým nájmem

Proč je Intel v úpadku?

ChatControl: nedáš souhlas se skenováním, nepošleš obrázek

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ