První Googlebooky jdou do prodeje už za pár dní

Google představil novou kategorii notebooků nazvanou Googlebook. Má spojit svět Androidu s funkcemi tradičně spojovanými s Chromebooky. Zařízení poběží na novém systému Googlebook OS, který vychází z Androidu, ale využívá i desktopové základy ChromeOS.
Cílem je nabídnout prostředí známé uživatelům Androidu, ovšem s možnostmi plnohodnotného notebooku. První modely mají být v USA dostupné od 4. října, v Kanadě, Velké Británii, Irsku, Francii, Německu a Austrálii od 5. října. Stát budou kolem tisíce dolarů.
Android v notebookovém prostředí a Gemini přímo v operačním systému
Googlebook OS bude v základu připomínat Android, ale nabídne upravenou pracovní plochu pro velké displeje, okna, klávesnici a myš. Uživatelé si budou moci přizpůsobit domovskou obrazovku, přidávat widgety a zástupce a instalovat Android aplikace. Systém současně nabídne plnohodnotný prohlížeč Chrome s podporou rozšíření, tedy nikoli pouze mobilní verzi známou z telefonů a tabletů.
Google slibuje také úzké propojení s telefony Android. Do notebooku se mají automaticky přenášet aplikace, nastavení a další základní data. Podporováno bude pokračování práce mezi telefonem a počítačem, stejně jako streamování aplikací z telefonu. Nová aplikace Files má navíc umožnit přístup k souborům uloženým v telefonu a vyhledávat obrázky podle jejich obsahu, nikoli jen podle názvu.
Umělá inteligence Gemini bude do Googlebooku integrována na úrovni operačního systému. Google také představil několik funkcí, které mají AI využívat při každodenní práci. Mezi nimi Magic Pointer umožňující vyvolat Gemini pohybem kurzoru a nechat si vysvětlit nebo zpracovat obsah konkrétní části obrazovky nebo Magic Cues, které budou podle kontextu navrhovat možné další kroky a akce.
Deset let aktualizací, ale žádné Windows aplikace
Google uvádí, že aktualizace systému bude zajišťovat sám, notebooky mají dostávat pravidelné aktualizace operačního systému i čtvrtletní funkční novinky po dobu deseti let od uvedení konkrétního zařízení. Bezpečnostní architektura má vycházet z ChromeOS a využívat také hardwarové zabezpečení Google Titan.
Je pro vás Googlebook zajímavý?
Googlebook OS navíc bude podporovat linuxové aplikace prostřednictvím integrovaného prostředí Debianu a aplikace Terminal. Naopak Windows aplikace podporovat nebude; Google se rozhodl nespoléhat na emulaci Windows ani na dodatečné vrstvy pro spouštění staršího počítačového softwaru.
To může být zásadní překážka pro uživatele, kteří potřebují plnohodnotný desktopový Photoshop, Microsoft PowerPoint nebo firemní program dostupný pouze pro Windows. Microsoft Office bude možné používat prostřednictvím webových nebo Android aplikací, žádná z těchto variant ale nemusí nabídnout stejné možnosti jako klasické desktopové verze.
Co bude s Chromebooky?
Jestli mají Googlebooky nahradit Chromebooky není zřejmé. Google slibuje podporu současných Chromebooků a dokonce na příští rok avizuje jejich nové modely. Některé z nich by navíc mohly v budoucnu přejít na Googlebook OS, podrobnosti ale zatím nejsou známé.
První nabídku Googlebooků tvoří pět zařízení od výrobců HP, Dell, Lenovo, Acer a Asus. Ceny začínají na 899 dolarech u konvertibilního modelu od Aceru, u ostatních variant se pohybují kolem 1199 až 1299 dolarů. Všechny notebooky mají zahrnovat také roční osobní předplatné služby s 5TB cloudovým úložištěm Google.
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