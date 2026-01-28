Quishing: Myslete, než skenujete, QR kód může být past

QR kódy se během pandemie staly běžnou součástí každodenního života – platíme s nimi parkovné, objednáváme v restauracích nebo se přes ně přihlašujeme do služeb. Právě jejich samozřejmost ale otevírá prostor pro nový typ podvodu, kterému odborníci říkají „quishing“ – phishing přes QR kódy.
V těchto útocích kyberzločinci umisťují falešné QR kódy na veřejná místa, například na parkovací automaty, do restaurací nebo na kiosky, případně je posílají e‑mailem. Důsledkem mohou být finanční ztráty, krádež osobních údajů nebo dokonce napadení a ovládnutí zařízení.
Na začátku ledna 2026 vydal americký Federální vyšetřovací úřad (FBI) varování před útoky severokorejských kyberzločinců, kteří používali falešné QR kódy k získávání osobních informací. Podle expertů nejde o problém omezený jen na Spojené státy – podobné podvody se objevují i v dalších zemích, protože útočníci hledají nové cesty, jak na lidech vydělat. Podstata je jednoduchá: uživatel naskenuje QR kód a je přesměrován na podvodnou webovou stránku, která napodobuje legitimní web, například stránky restaurace nebo platby za parkování.
Podvodníci často přelepují nebo překrývají původní, legitimní QR kódy vlastními nálepkami. V minulém roce tak například britské úřady varovaly před falešnými QR nálepkami na parkovacích automatech, které oběti vedly na falešné platební stránky. Podobná varování vydala i americká Federální obchodní komise v souvislosti s nečekanými zásilkami s QR kódy, které směřovaly na phishingové weby.
Falešné QR kódy se přitom nemusí objevit jen fyzicky – FBI popsala i případy, kdy severokorejská skupina Kimsuky rozesílala zaměstnancům organizací e‑maily s vloženými škodlivými QR kódy vydávanými například za odkaz na další informace.
Podle expertů z Planet VPN je schéma útoků vždy podobné: po naskenování kódu je uživatel nasměrován na falešný web, kde útočníci zkoušejí vylákat čísla platebních karet, přihlašovací údaje nebo přimět oběť k instalaci škodlivého souboru.
Spoluzakladatel Planet VPN Konstantin Levinzon upozorňuje, že quishing může vést nejen k přímým finančním ztrátám, ale také k ohrožení či ovládnutí samotného zařízení. QR kód podle něj snižuje ostražitost uživatelů – technologie se masově rozšířila teprve nedávno a rizika s ní spojená nejsou tak známá. Namísto „kliknutí na podezřelý odkaz“ jde o rychlé skenování, které lidé často nevyhodnocují jako nebezpečné.
Dalším důvodem, proč podvodníci QR kódy tolik využívají, je to, že často obcházejí běžné ochranné mechanismy. Antiphishingové a antispamové filtry v e‑mailech se většinou zaměřují na text a odkazy, ale obrázky – včetně QR kódů – analyzují méně podrobně. I tam, kde už systémy rozpoznávání QR kódů zavedly, útočníci hledají cesty, jak je obejít, například použitím nezvyklých barev nebo tvarů.
Odhady kyberbezpečnostních výzkumníků z firmy Proofpoint mluví o 4,2 milionu hrozeb souvisejících s QR kódy jen v první polovině minulého roku. Skutečný počet incidentů však bude podle Levinzona ještě vyšší, protože mnoho útoků není nikdy odhaleno nebo nahlášeno. Proto odborníci doporučují, aby lidé začali přistupovat k QR kódům podobně obezřetně jako k e‑mailovým odkazům.
Základní pravidlo zní: vždy si rozmyslete, kdy a proč QR kód skenujete. Pokud vás po naskenování kód přesměruje na stránku, která po vás chce platbu nebo přihlášení, zbystřete – zvlášť pokud jste kód našli na nálepce v ulici nebo v nečekaném e‑mailu. U zpráv s QR kódem od neznámých odesílatelů je lepší si jeho pravost ověřit přímo u údajného odesílatele jiným kanálem. Odborníci také radí posílit vlastní digitální hygienu: používat silná hesla, zapnout dvoufázové ověřování a pravidelně aktualizovat software.
