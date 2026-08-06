Raketový boom AI pokračuje. Koncoví uživatelé letos utratí za AI na 64 miliard dolarů

Podle Gartneru porostou výdaje na modely generativní umělé inteligence (GenAI) o 117 procent, zatímco výdaje na AI platformy vzrostou o 36,9 procenta. Konkrétně výdaje na takzvané foundation generativní AI modely vzrostou z 11,4 miliardy dolarů v roce 2025 na 23,4 miliardy dolarů v roce 2026, což představuje nárůst o 104,2 procenta.
Nejrychleji rostoucí kategorií v rámci celého segmentu jsou doménově specifické jazykové modely (DSLM) a specializované modely, u kterých Gartner očekává růst o 210 procent v roce 2026, z 1,6 miliardy dolarů v roce 2025 na 4,9 miliardy dolarů v roce 2026.
Jde o modely přizpůsobené konkrétním odvětvím nebo úzce vymezeným úlohám, které umožňují organizacím dosáhnout vyšší přesnosti a efektivity oproti univerzálním modelům. Výrazné procentuální tempo růstu je zároveň dáno i nízkou srovnávací základnou tohoto segmentu oproti objemově výrazně větším kategoriím, jako jsou foundation modely nebo AI platformy.
Platformy pro vývoj aplikací a datovou vědu rostou dvouciferným tempem
Výdaje na platformy pro vývoj AI aplikací podle prognózy vzrostou z 6,9 miliardy dolarů v roce 2025 na 9,5 miliardy dolarů v roce 2026. Segment AI platforem pro datovou vědu a strojové učení pak poroste z 19,4 miliardy dolarů na 26,4 miliardy dolarů ve stejném období.
Hodnoty u kategorií AI platforem pro datovou vědu (36,1 procenta) a platforem pro vývoj AI aplikací (37,7 procenta) jsou dopočítány z absolutních čísel uvedených ve zprávě Gartner, souhrnná hodnota za celý segment AI platforem (36,9 procenta) pochází přímo ze zdroje.
Těžiště poptávky se přesouvá od výběru modelů k jejich řízení
Arunasree Cheparthi, analytička společnosti Gartner, uvádí, že podniková rozpočty na umělou inteligenci procházejí přísnější kontrolou, s rostoucím důrazem na efektivitu využití, kontrolu nákladů a měřitelné výsledky. Podle jejích slov budou z dlouhodobého hlediska nejúspěšnější ti dodavatelé, kteří pomohou podnikům řídit, kde a jak je umělá inteligence v rámci organizace využívána.
S rostoucím počtem dostupných modelů a stále obtížněji předvídatelnými cenami založenými na skutečném využití se podle Cheparthi kupující budou obracet na platformy, jež umožňují vybrat vhodné nástroje, sledovat výkon, vynucovat firemní politiku a udržet náklady pod kontrolou. Gartner zároveň upozorňuje, že s přechodem na cenové modely založené na skutečném využití roste tlak na dodavatele, aby prokázali reálnou adopci, dlouhodobé používání a udržitelné marže.
Právě tento tlak podle analytiků stojí za zrychleným růstem doménově specifických a specializovaných modelů, které nabízejí konkrétní obchodní hodnotu oproti obecným řešením.
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