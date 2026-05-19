Computertrends  »  Hardware

Recyklace lithium-iontových baterií: Multimiliardový trh, který raketově roste

Pavel Louda
Dnes

Sdílet

Autor: Martyn Williams, CIO.com
Rostoucí ekologické povědomí, zpřísňování předpisů či znovupoužití důležitých komponent pohání trh s recyklací do výšin. Kromě vzácného lithia lze tímto způsobem získávat i další průmyslově kritické kovy, jako je třeba kobalt nebo nikl.

Recyklace baterií snižuje nejen dopad jejich výroby na životní prostředí, ale podporuje i cirkulární ekonomiku tím, že umožňuje zpětné získávání těchto klíčových surovin a snižuje závislost na nových zdrojích.

Dáváte recyklovat baterie ze spotřební elektroniky?

Zobraz výsledek

Trh je tak poháněn především rostoucí poptávkou po recyklovaných výrobcích. Vzhledem k vysoké koncentraci kovů klíčových pro průmysl, jako je kromě lithia i kobalt či nikl, se Li-ion baterie v současnosti považují za materiál, který je pro recyklaci mimořádně vhodný.

Tomuto trendu odpovídá i předpověď dalšího vývoje trhu – analytici Marketsandmarkets očekávají, že celosvětový trh s recyklací lithium-iontových baterií vzroste z letošních 18,6 miliardy dolarů v roce 2026 na zhruba 50 miliard dolarů v roce 2033. To odpovídá průměrnému ročnímu růstu (CAGR) převyšujícímu 15 %.

Vzhledem k obrovskému objemu a rychlému obratu zařízení, jako jsou notebooky, tablety, smartphony a nositelná technologie, se předpokládá, že odvětví spotřební elektroniky bude mít největší tržní podíl na trhu s recyklací lithium-iontových baterií, co se týče obratu, tvrdí analytici.

Video ke kávě

Máte čas na rychlé a informativní video?

Vydávání stále novějších verzí těchto zařízení totiž vede k významné nabídce baterií, kterým se blíží konec životnosti. 

Zájem o efektivní recyklační řešení navíc pohánějí i rostoucí enviromentální obavy a přísná pravidla upravující likvidaci elektronického odpadu.

Pokud jde o chemické složení baterií, Marketsandmarkets předpokládá, že největší podíl na trhu z hlediska hodnoty budou představovat baterie lithium-železo-fosfátové (LFP, lithium iron phosphate).

Tyto baterie se zpravidla využívají velkokapacitních systémech pro skladování energie (třeba u fotovoltaických elektráren) či v řadě elektrických vozidel. 

Ve srovnání s jinými chemickými variantami lithium-iontových baterií jsou LFP baterie preferované díky své delší životnosti, zvýšené bezpečnosti a tepelné stabilitě.

Vzhledem ke své významné roli ve výrobě a využívání lithium-iontových baterií se očekává, že právě asijský region bude mít největší podíl na trhu s recyklací lithium-iontových baterií.

Školení Kubernetes

Dá se také předpokládat, že výrazný nárůst tržeb dodavatelů recyklačních služeb podnítí další investice do recyklačních technologií, což přinese jejich budoucí bouřlivý rozvoj.

Marketsandmarkets mezi současné klíčové hráče trhu s recyklací Li-ion baterií zahrnuje firmy jako Glencore (Švýcarsko), Umicore (Belgie), Cirba Solutions (USA), Contemporary Amperex Technology (Čína) či Redwood Materials (USA).

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Pavel Louda

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Máte ve firmě vyřešený případný výpadek elektřiny na déle než 24 hodin?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Úvod do Linuxu
20. 5. 2026
9:00
Více
První kroky na linuxovém serveru
21. 5. 2026
9:00
Více
OpenShift a OKD
25. 5. 2026
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

České bankomaty v praxi. Poplatek, špatný kurz nebo obojí

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Seyfor koupil podíl v českém výrobci ikonického softwaru

Na Vysočině věří globálnímu cloudu. Jak jste na tom vy?

Proč se AI v Česku nedaří?

Ovladač Steam Controller je venku, hned se vyprodal

Češi chtějí novou elektroniku, prodeje v březnu rostly

Návrh novely zákoníku práce mění pravidla náboru uchazečů

Propouštění kvůli AI je účetní trik, ne návratnost investic

Nábytek jak z Alenky v říši divů. Vyměnila kancelář za prach a piliny

Česká televize a Český rozhlas v ústavě?

Česko šláplo na plyn v adopci AI, tisíce úředníků ji využívají v praxi

Vyhazovat lidi, jejichž práci zastane AI, je nezákonné, rozhodli v Číně

Zbývá poslední týden pro registraci do TOP 100 ICT společností v ČR

Cloud z Lidlu zamíří do Česka. Schwarz Digits potvrdil expanzi

Hackeři ukradli hesla z e-shopu Škoda Auto

Padají vám Windows s novou aktualizací? Nejste sami

Vývojáři jsou zahlcení: AI slop mění ekonomiku bezpečnosti

Hasiči a záchranáři testují, co umí 5G, když jde o život

Co teď radí dělat odborníci, když se bojíte drahých energií?

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ