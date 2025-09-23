Computertrends  »  Technologie  »  Revoluce v kompresi jazykových modelů otevírá nové možnosti AI v byznysu

Revoluce v kompresi jazykových modelů otevírá nové možnosti AI v byznysu

Radan Dolejš
Dnes

Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Velké jazykové modely (LLM), jako jsou LLaMA nebo GPT, jsou základem moderních AI aplikací zpracování přirozeného jazyka. Tyto modely však mají velmi vysoké paměťové a výpočetní nároky, což výrazně omezuje jejich škálovatelnost a dostupnost mimo špičkové datové centrum. Právě zde přichází na scénu inovativní metoda ButterflyQuant, která umožňuje drasticky zmenšit velikost modelu a zvýšit efektivitu jeho provozu.

Technicky je ButterflyQuant založen na nové formě kvantizace, což znamená převod parametrů modelu (váhových matice neuronových sítí) do velmi nízkých bitových přesností, například na 2 bity místo standardních 16 nebo 32 bitů. 

Tradiční kvantizace však vede k výrazné ztrátě přesnosti, protože pevné metody omezené na fixní transformace (například Hadamardovy rotace) neumožňují dostatečnou adaptabilitu.

ButterflyQuant přichází s průlomem v podobě učitelných ortogonálních transformací, tzv. „butterfly transforms“. Ty jsou parametrizovány pomocí spojitých Givensových rotací a během tréninku se adaptují pomocí gradientního sestupu, což přináší precizní řízení kompresního procesu. 

Díky tomu mohou být váhy modelu konvertovány do ultra-nízkých bitových formátů, aniž by se výrazně snížila kvalita modelu.

Výsledkem této optimalizace je možnost provozu velkých LLM, jako je například LLaMA-2–7B, v 2-bitové kvantizaci s téměř stejnou přesností a výkonem jako plně precizní modely. 

To otvírá cestu k jejich nasazení na běžně dostupném hardwaru, například v podnikovém prostředí, kde by náklady na cloudové výpočty či speciální infrastrukturu byly jinak vysoké.

ButterflyQuant tak snižuje nároky na paměť a výpočetní výkon, přičemž zároveň udržuje modely schopné složitého zpracování přirozeného jazyka, generování textu či podpory rozhodování založeného na AI. 

Tímto způsobem významně rozšiřuje přístup ke špičkovým nástrojům umělé inteligence i do menších firem či prostředí s omezenými zdroji.

Autor článku

Radan Dolejš

