Roboty s lidskou tváří: Obrovské možnosti, ale cena je zatím omezující

Náklady na jednotku takového robota tak zůstávají klíčovým faktorem určujícím rychlost přijetí, zejména u průmyslových odběratelů, kteří porovnávají celkové náklady na vlastnictví s konvenčními automatizačními systémy, uvádí nejnovější zpráva společnosti Fortune Business Insight.
Nechali byste si postavit dům robotem?
Objem globálního trhu s humanoidními roboty podle ní vloni představoval necelých 5 miliard dolarů. Letos by měl vzrůst jen mírně, a to asi o čtvrtinu, na 6,24 miliardy. Pak by ale měl následovat raketový vzestup – v roce 2034 by to mělo být už 165 miliard dolarů, což představuje průměrný roční nárůst (CAGR) přesahující hodnotu 50 %.
Hardware v současné době představuje většinu tržní hodnoty kvůli složitosti pohonů, požadavkům na hustotu baterií a přesným řídicím systémům. Ukazuje se ale, že dlouhodobé rozložení tržních podílů stále častěji ovlivňují rozdíly, které jsou v oblasti softwaru.
Postupně se očekává pokles nákladů na komponenty, rozšiřování datových sad pro trénování umělé inteligence a také zlepšování hustoty baterií. Časové harmonogramy komercializace se však budou lišit podle konkrétních aplikací, upozorňuje Fortune Business Insight.
Průmyslové a servisní nasazení humanoidních robotů pravděpodobně předběhne jejich zavádění v domácnostech, kde uživatelé zůstávají omezeni kvůli cenové citlivosti a bezpečnostním hlediskům.
Pandemie Covid-19 měla zásadní pozitivní dopad na globální trh s humanoidními roboty. Její vypuknutí pandemie totiž působilo jako katalyzátor pro robotický průmysl a dále posílilo jeho široké přijetí a integraci napříč různými odvětvími, včetně zdravotnictví.
Různá zdravotnická zařízení nasadila humanoidní roboty k monitorování pacientů, dezinfekci nemocnic a pomoci pracovníkům v první linii minimalizovat jejich vystavení viru.
Co trh pohání?
Expanzi podporuje technologický pokrok. Zlepšení účinnosti pohonů, hustoty točivého momentu a schopností fúze senzorů zvyšuje stabilitu a obratnost. Souběžný pokrok v modelech umělé inteligence zlepšuje rozpoznávání objektů, plánování tras a adaptivní řízení pohybu. Tyto vývojové trendy snižují míru provozních selhání a zvyšují důvěru podniků.
Významným trendem je také integrace „ztělesněné“ umělé inteligence. Vývojáři začleňují multimodální velké jazykové modely do řídicích systémů robotů. To umožňuje kontextové porozumění, adaptivní řazení úkolů a vylepšenou interakci mezi člověkem a robotem v podnikovém prostředí. Tyto schopnosti ovlivňují dlouhodobé rozložení tržních podílů tím, že odlišují úrovně vyspělosti softwaru.
Humanoidní roboti vybaveni AI mohou sbírat a balit předměty, využívat zrak k autonomní přepravě předmětů po továrně a provádět údržbářské úkoly v kratším čase než lidští pracovníci.
Pište pro Computertrends
Máte dobré nápady, máte co říct? Chcete se podělit o své znalosti se čtenáři Computertrends?
Je tu ideální příležitost. V redakci neustále hledáme externí autory, kteří rozšíří náš záběr. Nabízíme možnost publikací zajímavých článků nejen na webu, ale také v našem tištěném magazínu.
Pokud máte zájem, ozvěte se šéfredaktorovi na e-mail: radan.dolejs@iinfo.cz
Na rozdíl od pevně instalovaných průmyslových robotických ramen navíc mohou humanoidní systémy fungovat v prostředích navržených lidmi bez nutnosti zásadních změn infrastruktury.
Tam, kde je vysoká míra opakování úkolů, riziko úrazu nebo proměnlivost směn, se ekonomika nasazení humanoidů stává relativně atraktivní, zdůrazňuje Fortune Business Insight.
Dalším nově se objevujícím trendem je modulární hardwarová architektura. Výrobci navrhují vyměnitelné končetiny, pohonnou jednotky a bateriové systémy. To snižuje prostoje způsobené údržbou a snižuje náklady na životní cyklus.
Podniky stále více vyžadují snadnou údržbu a škálovatelnost namísto hardwarových konfigurací na míru.
Co nasazení zatím brání?
Přijetí na trhu je ovlivněno nedostatečnou infrastrukturou a vysokými počátečními investicemi, což by mělo v krátkodobém horizontu omezit růst trhu. Navíc i negativní vnímání veřejnosti a etické obavy představují významné výzvy.
Navzdory rostoucímu zájmu zůstává komercializace omezena nákladovou strukturou. Současné humanoidní platformy vyžadují vysoce přesné pohony, speciálně navržené motorové sestavy, pokročilé bateriové systémy a hustá pole senzorů.
Tyto komponenty zvyšují cenu za jednotku nad úroveň mnoha prahových hodnot pro podnikové nákupy, varuje Fortune Business Insight.
Omezení energetické hustoty baterií zase omezují dobu provozu (délku nasazení v rámci jedné směny), což snižuje nákladovou efektivitu ve srovnání se stacionární robotikou.
Další strukturální překážkou jsou podle zprávy Fortune Business Insight bezpečnostní předpisy. Humanoidní systémy provozované v blízkosti lidských pracovníků musí splňovat přísné normy bezpečnostní certifikace.
Mechanismy zabezpečení proti selhání v reálném čase, redundantní architektury a rámce odpovědnosti rovněž zvyšují náklady na vývoj a dodržování předpisů.
A ačkoli modely umělé inteligence zlepšují přizpůsobivost, scénáře s výjimečnými případy stále vyžadují lidský dohled. Podniky tak zůstávají opatrné, pokud jde o nasazení bez lidského dohledu v operacích kritických pro plnění úkolů.
Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computertrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.
Co je humanoidní robot?
Jde o typ robota, jehož tvar připomíná lidské tělo. V současné době se humanoidní roboti nacházejí v raných fázích vývoje; někteří z nich však v posledních několika letech postoupili z fáze výzkumu a vývoje a vstoupili do reálného světa, kde nacházejí uplatnění v různých oblastech, jako je například výzkum, průzkum vesmíru, osobní asistence, péče o osoby, vzdělávání a zábava.
Výroba humanoidního robota vyžaduje kombinaci různých inženýrských oborů, včetně elektrotechniky, strojírenství a softwarového inženýrství, vysvětluje Fortune Business Insight.
Růst trhu s humanoidními roboty je poháněn především rychlým technologickým pokrokem, snižováním nákladů na hardware, nedostatkem pracovní síly ve vyspělých zemích a silnou vládní podporou robotiky.
Ekosystém odvětví humanoidních robotů zahrnuje výrobce pohonů, dodavatele pokročilých senzorů, vývojáře softwaru pro umělou inteligenci (AI), dodavatele polovodičů, systémové integrátory a samozřejmě podniky, které jsou konečnými uživateli.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.