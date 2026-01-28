Computertrends  »  Technologie  »  Roboty s vlastnostmi lidí firmy nechtějí, jsou příliš nákladné

Roboty s vlastnostmi lidí firmy nechtějí, jsou příliš nákladné

Pavel Louda
Včera

Autor: PCWorld s využitím DALL-E
Humanoidní roboty bude v nejbližších letech využívat ve výrobě či v dodavatelských řetězcích jen opravdu minimum společností, varují analytici. Mnohem lepší budoucnost předvídají multifunkčním robotům.

Humanoidní roboty v blízké době zůstanou v pilotní fázi – do roku 2028 jen méně než stovka organizací pokročí s ověřováním jejich koncepce nad rámec současných experimentů a dokonce maximálně 20 společností je zprovozní jako plnohodnotné prvky ve svém dodavatelském řetězci či ve výrobě, uvádí Gartner.

Podle něj bude většina nasazení humanoidních robotů ve výrobě v nejbližší době omezená na přísně řízená prostředí, a naopak pro dynamické operace či činnost vyžadující vysoký výkon se zřejmě moc využívat nebudou.

Humanoidní roboty – navržené tak, aby napodobovaly lidské tělo ve tvaru, funkci i způsobu pohybu – přitahují pozornost zejména šéfů dodavatelských řetězců, kteří pomocí nich chtějí vyřešit současné problémy s pracovní silou a s rostoucími náklady na zaměstnance.

Tyto roboty jsou vybavené systémy s umělou inteligencí včetně algoritmů strojového učení či pokročilými senzory. Díky tomu se dokážou dynamicky přizpůsobovat různým úkolům.

Jak ale ukázal průzkum Gartneru, humbuk kolem humanoidních robotů vysoce předstihuje jejich připravenost pro nasazení ve velkém měřítku.

„I když jsou možnosti humanoidních robotů pro mnohé podniky lákavé, realita je taková, že tyto systémy jsou stále ještě nevyzrálé a zdaleka nesplňují očekávání ohledně jejich univerzálnosti a nákladové efektivnosti,“ vysvětluje Abdil Tunca, analytik Gartneru.

Podoba humanoidních robotů podle něj nabízí určité výhody, ale alternativní konstrukce, jako jsou multifunkční roboty vybavené koly nebo senzory v netradičních umístěních, mohou firmám poskytovat vyšší přidanou hodnotu a lepší přizpůsobivost například pro operace v dodavatelském řetězci.

Autor článku

Pavel Louda

Témata:

