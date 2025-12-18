Rok 2025 v datových centrech: AI boom, energetické limity a globální přesun kapacit

Rok 2025 se v odvětví datových center zapsal jako přelomový. Poptávka po kapacitě prudce vzrostla díky cloudu a zejména umělé inteligenci, zatímco nabídka zaostávala – především kvůli omezené dostupnosti energie, zdlouhavým povolovacím procesům a problémům v dodavatelských řetězcích. Tento nesoulad zásadně formoval investice, výstavbu i strategie velkých poskytovatelů.
Umělá inteligence přitom nehrála roli jen v růstu poptávky, ale začala přímo měnit samotnou architekturu datových center. Vyšší výpočetní nároky AI vedly k větší hustotě serverů, extrémním požadavkům na chlazení i na distribuci energie uvnitř areálů.
Cloud zůstal dominantním segmentem, ale právě AI urychlila tlak na rychlejší uvádění nové kapacity do provozu. Investice do IT vybavení v datových centrech se proto během několika let více než zdvojnásobily – zhruba na 475 miliard USD oproti 221 miliardám v roce 2022.
Zásadním tématem roku se stala energie. Dostupnost elektřiny předčila významem i cenu půdy či náklady na financování. Tradiční huby v USA a západní Evropě se potýkaly s dlouhými čekacími lhůtami na připojení k přenosové soustavě, což brzdilo nové projekty.
Naopak regiony s lepším přístupem k obnovitelným zdrojům – jihovýchodní Asie, Blízký východ, jižní Evropa nebo severské země – začaly výrazně posilovat svou pozici. Datová centra v roce 2025 spotřebovala přibližně 3 % světové elektřiny, což zároveň přiživilo diskuzi o udržitelnosti, e-odpadu a dopadech na krajinu.
Tyto tlaky se promítly i do geografického přeskupování trhu. V Americe hyperscaleři jako Google či AWS tlačili poptávku tak, že v klíčových lokalitách klesla volná kapacita na minimum a ceny rostly. Výsledkem byl přesun nové výstavby do sekundárních lokalit, kde je dostupnější jak půda, tak výkon sítě. Umělá inteligence se přitom stala tak významným motorem ekonomiky, že datová centra orientovaná na AI mají podíl přibližně na pětině růstu HDP USA.
V regionu Evropa, Blízký východ a Afrika mezitím nabírají na síle takzvaní „neocloud" operátoři a rozjíždějí se vícegigawattové projekty. Tradiční FLAP-D trhy (Frankfurt, Londýn, Amsterdam, Paříž, Dublin) narážejí na prostorové i energetické limity, a proto je čím dál častěji doplňují či nahrazují sekundární trhy. Spojené státy si navzdory těmto přesunům drží zhruba 38 % všech datových center na světě.
Čísla ukazují rozsah změn i plánů pro další roky: do roku 2030 by měla globální kapacita datových center narůst na zhruba 130 GW, tedy více než dvojnásobek stavu z roku 2024.
Zároveň je v USA v ohrožení přibližně 750 miliard USD v chystaných projektech, které narážejí na limity energetické infrastruktury. Dodavatelé i developeři jsou pod tlakem na kratší dodací lhůty, jistotu dodávek technologií a rychlejší stavební cykly.
Při pohledu do roku 2026 je patrné, že energie zůstane ústředním tématem. Velcí hráči budou ještě dříve zajišťovat pozemky a rezervovat kapacitu v síti, aby si udrželi náskok. Nejperspektivnější budou trhy s masivní výstavbou obnovitelných zdrojů a s rozšiřováním přenosových soustav.
Paralelně vzniká nová kategorie specializovaných AI datových center, která jsou od začátku navržena na extrémní hustotu výpočtu a odlišné provozní profily oproti klasickým cloudovým a kolokačním zařízením.
Na horizontu se rýsují i koncepčně zcela nové směry. Patří mezi ně experimenty s datovými centry ve vesmíru, jako je například Project Suncatcher, které počítají s využitím bezuhlíkové solární energie mimo Zemi a slibují škálovatelnost bez dalších nároků na pozemní infrastrukturu.
Rok 2025 definitivně potvrdil, že datová centra jsou klíčovou globální infrastrukturou – a že jejich budoucnost bude určovat především dostupnost energie, rychlost výstavby a geografická diverzifikace kapacit.
