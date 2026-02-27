Rostoucí cena operačních pamětí zásadně zdražuje počítače

HP tvrdí, že zhoršující se globální nedostatek pamětí výrazně zvyšuje náklady na výrobu jejích počítačů, přičemž RAM prý dnes u některých modelů tvoří víc než třetinu nákladů na komponenty.
Během konferenčního hovoru o výsledcích HP za první čtvrtletí fiskálního roku 2026 finanční ředitelka společnosti Karen Parkhillová uvedla, že podíl RAM na nákladech na materiál pro výrobu počítačů vzrostl z přibližně 15–18 % ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku 2025 na přibližně 35 % pro zbytek roku.
Náklady na paměť dle ní vzrostly přibližně o 100 % a očekává se, že v nadcházejících měsících budou dál stoupat.
Nejvýraznější dopad na finanční výsledky HP ve druhé polovině roku bude mít dle předpokladů prudký nárůst cen DRAM a NAND. Vstupní náklady, které jsou primárně ovlivněny právě pamětí, tak zůstanou pravděpodobně volatilní po celý fiskální rok 2026 a možná i v roce 2027. A protože vyšší ceny tlumí poptávku zákazníků, společnost očekává, že trh pro její divizi Personal Systems poklesne o dvojciferné číslo.
Parkhillová poznamenala, že přibližně třetina marží divize Personal Systems pochází z kategorií mimo hardware s vysokou spotřebou RAM, jako jsou IT služby a periferní zařízení. Přesto tlak na paměť společnost nutí k širším změnám cenové a produktové strategie.
Aby vyrovnala prudký nárůst nákladů na RAM, zvýšila ceny počítačů a upravila konfigurace svých produktů – analytici poukázali na zvyšování cen v rozmezí 15–20 % a snížování paměti v systémech nižší a střední třídy.
K udržení pokrytí dodávek pamětí prý společnost HP využívá dlouhodobé smlouvy s dodavateli, k nimž však přidává i dodavatele nové. Také zkrátila na polovinu dobu potřebnou k certifikaci nových materiálů, což jí umožňuje rychleji upravovat konfigurace produktů. Dalším opatřením pak je dle zástupců společnosti snižování nákladů na logistiku díky systémům plánování založeným na umělé inteligenci.
Navzdory tlakům na náklady divize Personal Systems společnosti HP vykázala meziroční nárůst tržeb o 11 % na 10,3 miliardy dolarů za čtvrtletí. Prodej osobních počítačů pro spotřebitele vzrostl meziročně o 14 %, zatímco prodej podnikových počítačů vzrostl o 11 %.
