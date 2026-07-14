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Rostoucí ceny pamětí zdražují levné smartphony

Lada Nová
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Autor: Depositphotos
Kvůli drahým pamětem rostou ceny levných smartphonů. Trh s dražšími modely naopak mírně roste.

Počítačové paměti výrazně zdražují a nejvíc dopadají na výrobce levnějších smartphonů. Podle analytické společnosti Omdia tvořily paměťové čipy v prvním čtvrtletí letošního roku skoro 60 % výrobních nákladů telefonů s cenou do 400 dolarů. Situace se navíc zřejmě ještě zhorší – společnost TrendForce očekává, že ceny DRAM pamětí letos vzrostou o dalších víc než 50 %.

Výrobci se snaží vyšší náklady kompenzovat levnějšími displeji, fotoaparáty nebo dalšími komponentami. U nejlevnějších modelů je ale prostor pro úspory minimální, protože jejich marže jsou už tak velmi nízké. Výsledkem je zdražování nebo omezení výbavy.

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Analytici proto očekávají, že dodávky smartphonů do 400 dolarů letos meziročně klesnou o 22 %. Oproti tomu dražší modely nad 400 dolarů by naopak měly růst o téměř 6 %. Celkový trh by pak měl oslabit přibližně o 12 %.

Výrobci proto přesouvají pozornost ke střední a vyšší třídě. U dražších telefonů totiž paměti představují menší část výrobních nákladů, takže firmy mohou zdražení vyrovnat úsporami u jiných součástek. Některé čínské značky například nahrazují modernější LTPO displeje levnější technologií LTPS, využívají starší procesory nebo omezují počet fotoaparátů.

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Pro zákazníky to v konečném důsledku znamená, že mohou za stejnou cenu dostat méně vybavený telefon než v předchozích letech. Podle Omdie proto lidé své smartphony používají déle – průměrná doba se prodloužila na 4,2 roku a do konce desetiletí by měla vzrůst na 4,7 roku.

Roste také zájem o použité telefony. Analytici očekávají, že trh s repasovanými a bazarovými zařízeními letos vzroste přibližně o 12 %, protože řada zákazníků hledá způsob, jak získat lépe vybavený telefon za nižší cenu.

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Autor článku

Lada Nová

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