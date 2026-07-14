Rostoucí ceny pamětí zdražují levné smartphony

Počítačové paměti výrazně zdražují a nejvíc dopadají na výrobce levnějších smartphonů. Podle analytické společnosti Omdia tvořily paměťové čipy v prvním čtvrtletí letošního roku skoro 60 % výrobních nákladů telefonů s cenou do 400 dolarů. Situace se navíc zřejmě ještě zhorší – společnost TrendForce očekává, že ceny DRAM pamětí letos vzrostou o dalších víc než 50 %.
Výrobci se snaží vyšší náklady kompenzovat levnějšími displeji, fotoaparáty nebo dalšími komponentami. U nejlevnějších modelů je ale prostor pro úspory minimální, protože jejich marže jsou už tak velmi nízké. Výsledkem je zdražování nebo omezení výbavy.
Analytici proto očekávají, že dodávky smartphonů do 400 dolarů letos meziročně klesnou o 22 %. Oproti tomu dražší modely nad 400 dolarů by naopak měly růst o téměř 6 %. Celkový trh by pak měl oslabit přibližně o 12 %.
Výrobci proto přesouvají pozornost ke střední a vyšší třídě. U dražších telefonů totiž paměti představují menší část výrobních nákladů, takže firmy mohou zdražení vyrovnat úsporami u jiných součástek. Některé čínské značky například nahrazují modernější LTPO displeje levnější technologií LTPS, využívají starší procesory nebo omezují počet fotoaparátů.
Pro zákazníky to v konečném důsledku znamená, že mohou za stejnou cenu dostat méně vybavený telefon než v předchozích letech. Podle Omdie proto lidé své smartphony používají déle – průměrná doba se prodloužila na 4,2 roku a do konce desetiletí by měla vzrůst na 4,7 roku.
Roste také zájem o použité telefony. Analytici očekávají, že trh s repasovanými a bazarovými zařízeními letos vzroste přibližně o 12 %, protože řada zákazníků hledá způsob, jak získat lépe vybavený telefon za nižší cenu.
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