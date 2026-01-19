Computertrends  »  Internet  »  Rozčilují vás AI Overview ve výsledcích vyhledávače Google? Tady je návod, jak se jich zbavit

Rozčilují vás AI Overview ve výsledcích vyhledávače Google? Tady je návod, jak se jich zbavit

Radan Dolejš
Dnes

AI Overviews na mobilním telefonu
Google v roce 2024 integroval do svého vyhledávače funkci AI Overviews, která generuje souhrnné odpovědi pomocí umělé inteligence přímo nad klasickými výsledky vyhledávání. Ne všichni uživatelé však tuto funkci vítají, ať už z důvodu nepřesností v AI generovaných odpovědích, nebo prostě proto, že preferují tradiční formát vyhledávání. Existuje několik způsobů, jak se AI odpovědím vyhnout.

Google v roce 2024 přidal do vyhledávání filtr Web, který zobrazí pouze tradiční odkazy bez AI generovaného obsahu. Po zadání dotazu stačí kliknout na záložku Web v horní části stránky s výsledky, vedle záložek jako Obrázky nebo Videa. Google tím zobrazí klasický seznam odkazů bez AI souhrnů.

Pro uživatele, kteří chtějí mít filtr Web jako výchozí nastavení, existuje možnost změnit nastavení vyhledávače v prohlížeči. V prohlížeči Chrome je třeba přejít do Nastavení, vybrat sekci Vyhledávač a kliknout na Spravovat vyhledávače. Zde lze přidat nový vyhledávač s URL adresou, která obsahuje parametr udm=14. Tento parametr aktivuje režim Web a automaticky obchází AI Overviews při každém vyhledávání.

Konkrétní URL pro vytvoření vlastního vyhledávače vypadá následovně: https://www.google.com/se­arch?q=%s&udm=14. Po přidání tohoto vyhledávače jej lze nastavit jako výchozí.

Rozšíření prohlížeče

Pro uživatele, kteří nechtějí měnit nastavení vyhledávače, existují rozšíření prohlížeče. Hodit se může například doporučuje rozšíření Bye Bye Google AI, které je dostupné pro Chrome i Firefox. Toto rozšíření automaticky skrývá AI Overviews z výsledků vyhledávání bez nutnosti jakékoli konfigurace.

Alternativou je použití rozšíření uBlock Origin s vlastním filtrem. Tento přístup vyžaduje přidání pravidla, které cílí na elementy obsahující AI odpovědi. Metoda funguje spolehlivě, ale může vyžadovat aktualizaci filtru, pokud Google změní strukturu svých stránek.

Alternativní vyhledávače

Uživatelé, kteří preferují úplné odstranění AI z vyhledávání, mohou zvážit přechod na alternativní vyhledávače. DuckDuckGo nabízí vyhledávání zaměřené na soukromí bez AI souhrnů v základním režimu. Vyhledávač však v roce 2024 přidal vlastní AI funkce, které lze vypnout v nastavení.

Google zatím nenabízí oficiální možnost úplného vypnutí AI Overviews v nastavení účtu. Společnost naopak AI funkce postupně rozšiřuje a integruje hlouběji do svých produktů.

Parametr –ai

A poslední možností je zadání parametru -ai na konec každého dotazu, podobně jako to třeba děláte s parametrem Site:www.computertrends.cz, když chcete vyhledávat pouze na našem webu.

Parametr -AI také odstraní z výsledků obsah vygenerovaný umělou inteligencí pro AI Overviews. 

Autor článku

Radan Dolejš

