Computertrends  »  Internet a komunikace  »  Ruští trollové vytvořili přes 300 falešných zpravodajských webů živených AI

Ruští trollové vytvořili přes 300 falešných zpravodajských webů živených AI

Václav Tesař
Dnes

Sdílet

Autor: Fotolia © Karen Roach
Proputinovská skupina využívá AI k masové tvorbě a šíření dezinformací. Řídí ji Američan.

Nechvalně proslulá ruská trollí farma se vrací s novou strategií: využívá umělou inteligenci k masové produkci fake news na stovkách falešných webových stránek, které jsou navrženy tak, aby vypadaly jako legitimní místní média.

Rozsah podvodu

Bezpečnostní výzkumníci ze skupiny Insikt Group společnosti Recorded Future odhalili důkazy, že proputinovská skupina známá jako CopyCop vytvořila od letošního ledna minimálně 300 falešných webových stránek tvářících se jako legitimní existující zpravodajské portály nebo služby ověřující fakta. 

Jak si osedlat firemní tisk v době digiální
Jak si osedlat firemní tisk v době digiální
0:00/

Operuje přitom hlavně ve Spojených státech, Kanadě, Norsku a Francii. Jde o významné rozšíření aktivit skupiny, která loni upoutala pozornost, když během amerických prezidentských voleb zveřejnila bizarní video, které demokratickou kandidátku Kamalu Harrisovou prezentovalo jako pytlačku střílející nosorožce.

Tvorba obsahu pomocí AI

Co činí tuto kampaň obzvlášť znepokojivou, je použití umělé inteligence. Výzkumníci odhalili, že CopyCop používá „vlastní, necenzurované jazykové modely založené na open-source modelech Meta Llama 3 k generování alespoň některých z těchto fiktivních zpráv“. Operace přitom dle zjištění Insikt Group pravděpodobně řídí jistý John Mark Dougan – Američan, který v minulosti pracoval na Floridě jako zástupce šerifa, v roce 2016 však získal politický azyl v Rusku a údajně je podporován Kremlem jako agent dezinformační služby. 

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computertrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Jeho propojení s moskevským Centrem pro geopolitickou expertízu a ruskou vojenskou rozvědkou GRU, která operace údajně financuje, už potvrdilo i americké ministerstvo financí a též deník Washington Post.

Příkladně ve Spojených státech se falešné zpravodajské weby „prezentují jako místní zpravodajské portály, ale jejich zpravodajství se zaměřuje na národní a mezinárodní dění s velkým důrazem na Rusko a Ukrajinu,“ uvádí výzkumníci.

Jedním z příkladů je článek z března 2025, který tvrdí, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky „zneužívá prostředky amerických daňových poplatníků“ tím, že platí novinářům za to, aby negativně vykreslovali prezidenta Donalda Trumpa.

hacking_tip

Praktický pohled do světa SIEM, SOAR a SOC - podcast ze série Kyberbezpečnost s Computertrends
Praktický pohled do světa SIEM, SOAR a SOC - podcast ze série Kyberbezpečnost s Computertrends
0:00/

Obavy o bezpečnost voleb

Odhalení přicházejí v pro Američany citlivém období pro bezpečnost voleb. Matt Mooney z Insikt Group varoval, že „významné rozšíření infrastruktury CopyCop potvrzuje záměr skupiny přetrvat a vyvíjet se v globálním informačním prostředí“.

Americká ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi Noemová navíc mezitím polevuje ve federálním úsilí v boji proti dezinformacím na internetu, což vyvolává obavy volebních úředníků, kteří se obávají menší federální podpory pro volby v polovině volebního období v příštím roce.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Václav Tesař

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Vytváříte už aplikace s pomocí nástrojů umělé inteligence?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Docker
22. 9. 2025
9:30
Více
Správa linuxového serveru
24. 9. 2025
9:00
Více
Bezpečnost na linuxovém serveru
25. 9. 2025
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Cesta k superrychlému ethernetu

Video editor Google Vids je teď zdarma pro všechny

Bazaliom vypadá jako vřídek, je třeba jej odstranit včas

Proč je Intel v úpadku?

Ruští trollové vytvořili přes 300 falešných webů živených AI

Němci spustili nejvýkonnější evropský počítač Jupiter

Továrna bývalého FAB teď chrlí miliony cylindrických vložek

Z venkovních koupališť do aquaparků a krytých bazénů

Ozvěte se, pokud se považujete za chodicí technickou encyklopedii

ANO: Zastavíme zvýšení odvodů OSVČ a vrátíme slevy na dani

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Ukažte v kvízu, že znáte pár druhů jablek

Za tři dny začnou v EU platit revoluční pravidla pro data

Příčinou nepříjemné vyrážky mohou být sametky

Jak se rozhodlo, co má od nového roku dělat ČT?

Digitální tvůrci dostali další nástroj, jak si nechat zaplatit za obsah

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Na Zbraslavi začala stavba největšího datacentra u nás

10 prototypů Škody, které nikdy nespatřily sériovou výrobu

Nové testy odhalí, zda žena nemá v těle virus HPV

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ