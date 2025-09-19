Ruští trollové vytvořili přes 300 falešných zpravodajských webů živených AI

Nechvalně proslulá ruská trollí farma se vrací s novou strategií: využívá umělou inteligenci k masové produkci fake news na stovkách falešných webových stránek, které jsou navrženy tak, aby vypadaly jako legitimní místní média.
Rozsah podvodu
Bezpečnostní výzkumníci ze skupiny Insikt Group společnosti Recorded Future odhalili důkazy, že proputinovská skupina známá jako CopyCop vytvořila od letošního ledna minimálně 300 falešných webových stránek tvářících se jako legitimní existující zpravodajské portály nebo služby ověřující fakta.
Operuje přitom hlavně ve Spojených státech, Kanadě, Norsku a Francii. Jde o významné rozšíření aktivit skupiny, která loni upoutala pozornost, když během amerických prezidentských voleb zveřejnila bizarní video, které demokratickou kandidátku Kamalu Harrisovou prezentovalo jako pytlačku střílející nosorožce.
Tvorba obsahu pomocí AI
Co činí tuto kampaň obzvlášť znepokojivou, je použití umělé inteligence. Výzkumníci odhalili, že CopyCop používá „vlastní, necenzurované jazykové modely založené na open-source modelech Meta Llama 3 k generování alespoň některých z těchto fiktivních zpráv“. Operace přitom dle zjištění Insikt Group pravděpodobně řídí jistý John Mark Dougan – Američan, který v minulosti pracoval na Floridě jako zástupce šerifa, v roce 2016 však získal politický azyl v Rusku a údajně je podporován Kremlem jako agent dezinformační služby.
Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computertrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.
Jeho propojení s moskevským Centrem pro geopolitickou expertízu a ruskou vojenskou rozvědkou GRU, která operace údajně financuje, už potvrdilo i americké ministerstvo financí a též deník Washington Post.
Příkladně ve Spojených státech se falešné zpravodajské weby „prezentují jako místní zpravodajské portály, ale jejich zpravodajství se zaměřuje na národní a mezinárodní dění s velkým důrazem na Rusko a Ukrajinu,“ uvádí výzkumníci.
Jedním z příkladů je článek z března 2025, který tvrdí, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky „zneužívá prostředky amerických daňových poplatníků“ tím, že platí novinářům za to, aby negativně vykreslovali prezidenta Donalda Trumpa.
Obavy o bezpečnost voleb
Odhalení přicházejí v pro Američany citlivém období pro bezpečnost voleb. Matt Mooney z Insikt Group varoval, že „významné rozšíření infrastruktury CopyCop potvrzuje záměr skupiny přetrvat a vyvíjet se v globálním informačním prostředí“.
Americká ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi Noemová navíc mezitím polevuje ve federálním úsilí v boji proti dezinformacím na internetu, což vyvolává obavy volebních úředníků, kteří se obávají menší federální podpory pro volby v polovině volebního období v příštím roce.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.