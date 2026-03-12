Segment počítačů pod 500 dolarů do dvou let zcela zmizí, varují experti

Podle Gartneru povede prudký nárůst cen pamětí v tomto roce k meziročnímu poklesu celosvětových dodávek PC o více než desetinu. Podobný trend očekává i u smartphonů – tam bude snížení prodejů o něco nižší, a to na úrovni 8,4 %.
Na vině je to, že vzestup cen DRAM a SSD ve srovnání s úrovní z roku 2025 zvýší ceny PC o zhruba 17 % a ceny smartphonů o 13 %. To povede k tomu, že poptávka se bude soustředit hlavně na prémiová zařízení.
„Jde o nejstrmější pokles dodávek zařízení za více než deset let. Vyšší ceny zúží nabídku dostupných zařízení, což přiměje kupující, aby si svá současná zařízení ponechali déle, což zásadně změní léta zažité cykly jejich obnovy,“ tvrdí Ranjit Atwal z Gartneru.
Podle něj se do konce roku 2026 prodlouží očekávaná životnost počítačů o 15 % v případě firemních zákazníků, u spotřebitelů bude tento ukazatel ještě vyšší – o 20 %.
Tyto odložené obnovy zároveň zvýší obavy ohledně bezpečnosti a správy starších zařízení.
Náklady na paměť PC dosáhnou téměř čtvrtiny z celkové ceny materiálu zařízení, což je prudký nárůst ze 16 % v loňském roce. To prodejcům už neumožňuje absorbovat zvýšené náklady a notebooky základní třídy s nízkou marží to učiní neudržitelnými.
"Segment základních počítačů s cenou pod 500 dolarů do dvou let zcela zmizí,“ varuje Atwal. Navíc rostoucí ceny počítačů s nativní podporou umělé inteligence, které vyžadují právě velké paměti, oddálí jejich nákupy a implementaci do firemní infrastruktury.
Podobná situace nastane i smartphonů, kdy si kupující budou vybírat repasované nebo použité modely nebo si své telefony ponechají déle. Prémiové smartphony kvůli vyšším maržím nebudou těmito negativními jevy tak zasažené.
