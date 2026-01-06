Computertrends  »  Internet a komunikace  »  Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Václav Tesař
Včera

Autor: PCWorld (s využitím DALL-E)
Novinky v Chromu vám ještě víc zpříjemní brouzdání po internetu.

Prohlížeč Google Chrome byl ve své desktopové verzi v nedávných aktualizacích obohacen o několik užitečných vychytávek. Mnoho uživatelů si ale možná vůbec neuvědomuje, že je už mají k dispozici. 

Vybrali jsme proto pro vás šest funkcí, které mohou zvýšit vaši produktivitu, usnadnit vám procházení webu a které můžete začít používat teď hned.

1. Rozdělené zobrazení karet

Chrome nově umožňuje zobrazit dvě karty vedle sebe v jednom okně, aniž byste museli otevírat samostatná okna prohlížeče. Do tohoto režimu se dostanete kliknutím pravým tlačítkem myši na název karty a výběrem možnosti Přidat kartu do nového rozděleného zobrazení

Pomocí ovládacích prvků v blízkosti adresního řádku můžete upravit poměr rozdělení a spravovat jednotlivé panely. Na první pohled se může takové rozdělené zobrazení zdát jako zbytečnost (zvlášť, když obdobného výsledku můžete dosáhnout třeba přeuspořádáním více oken), ve chvíli, kdy si však například děláte v Dokumentech poznámky z pročítaného webu nebo píšete zprávu v Gmailu, přijde vhod.

2. Okamžitá analýza Google Lens

Do prohlížeče Chrome je integrována desktopová verze Google Lens. Kliknutím pravým tlačítkem myši na libovolné místo v záložce a výběrem možnosti Vyhledat pomocí Google Lens můžete nakreslit výběrové pole nad obrázky nebo textem a získat tak víc informací, přeložit text nebo extrahovat a zkopírovat text, který by jinak bylo obtížné vybrat.

Autor: Google / Cnews

3. Sdílení záložky s Gemini

Chrome nově obsahuje integrovaný přístup ke googlovské umělé inteligenci Gemini. 

Klikněte pravým tlačítkem myši na název karty a vyberte možnost Sdílet kartu s Gemini, abyste odeslali obsah aktuální stránky do Gemini za účelem jejího shrnutí nebo následného dotazování.

4. Režim čtení

Při prohlížení článku nebo webové stránky s velkým množstvím textu a prvků může Chrome zjednodušit rozložení odstraněním těchto rušivých prvků, včetně reklam. 

Klikněte pravým tlačítkem myši na stránku a vyberte možnost Otevřít v režimu čtení, abyste viděli čistou a snadno čitelnou verzi. Zobrazení režimu čtení lze přitom personalizovat, od typu fontu až po barvy.

5. Čtení nahlas v režimu čtení

Režim čtení navíc obsahuje ovládací prvky pro čtení textu na stránce nahlas. Stačí vybrat hlas, nastavit jeho rychlost a pak už jen v levém horním rohu kliknout na známý symbol v podobě trojúhelníku značícího funkci Přehrát. Pro čtení lze dokonce i zvýraznit jen vybrané části textu.

6. Vyhledávání v záložkách

Pokud jste ji dosud neznali, zapamatujte si zkratku Ctrl + Shift + A, která otevírá přehledný seznam otevřených karet a k nim i ty nedávno zavřené. 

Můžete v něm vyhledávat pomocí šipek nebo přímo prostřednictvím vyhledávacího pole, do kterého zadáte název stránky a najdete požadovanou kartu.

Bonus: Odesílání stránek do vašich zařízení

Pokud jste přihlášeni do prohlížeče Chrome na více zařízeních se stejným účtem Google, můžete rychle odeslat aktuální stránku ze svého počítače do telefonu nebo tabletu se systémem Android. 

Klikněte na nabídku se třemi tečkami, vyberte možnost Odeslat, uložit a sdílet a pak Odeslat do svých zařízení.

