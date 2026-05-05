Šest z deseti největších blockchainů, včetně Bitcoinu, není připraveno na kvantové útoky

Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Šest z deseti největších Layer-1 blockchainů nemá žádný plán ochrany proti kvantovým počítačům. Podle analýzy qLABS Quantum Vulnerability Index čelí Bitcoin nejvyššímu riziku ze všech hodnocených sítí. Na opačném konci žebříčku stojí Cardano, které jako jediné disponuje dlouhodobou výzkumnou strategií a jasně definovaným plánem přechodu na post-kvantové kryptografické standardy.

Kryptoměnový trh se rozděluje na sítě, které kvantové hrozby berou vážně, a ty, které je stále považují za vzdálenou budoucnost. Tento závěr přináší qLABS Quantum Vulnerability Index (qLVI), zveřejněný portálem TechGaged.com

Index hodnotí deset největších Layer-1 blockchainů a zatím jde tedy jen o analýzu jednoho zdroje, přesto téma, které zpracovává, patří k reálným a dlouhodobě diskutovaným výzvám oboru.

Index hodnotí sítě na základě tří faktorů: tržní hodnoty v ohrožení (market-value-at-risk), délky expozice historických on-chain dat a míry aktivní připravenosti. Výsledné skóre vzniká váženým modelem kombinujícím tyto proměnné s cílem posoudit reálnou zranitelnost každé sítě.

Bitcoin vede žebříček ohrožených sítí

Na prvním místě mezi nejzranitelnějšími sítěmi stojí Bitcoin. Index vyčísluje hodnotu v ohrožení na přibližně 1,5 bilionu dolarů, přičemž síť akumulovala 17 let exponovaných on-chain dat a dosud nevypracovala žádný konkrétní plán přechodu na post-kvantové kryptografické standardy. Jde o kombinaci, která z Bitcoinu činí největší koncentraci kvantového rizika v celém hodnoceném vzorku.

Na druhém místě se umístil Hyperliquid, který index označuje jako jedinou velkou síť bez jakékoli formy přípravy – chybí veřejná roadmapa, formální uznání rizika i širší odborná diskuse na toto téma. Třetí pozici obsadil BNB Chain, jehož vysoká expozice vychází z rozsahu ekosystému při absenci jasného plánu připravenosti.

Zbývající sítě v rizikové části žebříčku – Dogecoin a Monero – rovněž postrádají roadmapy. Tron kvantové riziko alespoň formálně uznává, avšak bez konkrétních kroků k jeho řešení, což jej řadí do středu hodnocení.

Cardano a Ethereum v čele připravených sítí

Z deseti hodnocených blockchainů pouze čtyři aktivně pracují na snížení kvantového rizika. Cardano získalo nejvyšší hodnocení díky letům systematického výzkumu a jasně definované dlouhodobé strategii. 

Ethereum následuje s aktivním výzkumem a zveřejněnou roadmapou. XRP Ledger deklaruje cíl dosáhnout plné kvantové připravenosti do roku 2028. 

Solana zveřejnila roadmapu zahrnující výzkumnou fázi, adopci nových typů peněženek a migraci stávající infrastruktury.

Časový horizont se zkracuje

Kontext, ve kterém index vzniká, je přinejmenším stejně důležitý jako samotné výsledky. Odborné odhady doby potřebné k prolomení současných kryptografických standardů pomocí kvantových počítačů se v posledních letech výrazně zkracují. 

Google a Cloudflare již cílí na plnou post-kvantovou migraci do roku 2029. Sítě, které dosud nezahájily přípravu, tak riskují, že budou nuceny provádět rozsáhlé upgrady v časovém tlaku.

