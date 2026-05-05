Šest z deseti největších blockchainů, včetně Bitcoinu, není připraveno na kvantové útoky

Kryptoměnový trh se rozděluje na sítě, které kvantové hrozby berou vážně, a ty, které je stále považují za vzdálenou budoucnost. Tento závěr přináší qLABS Quantum Vulnerability Index (qLVI), zveřejněný portálem TechGaged.com.
Index hodnotí deset největších Layer-1 blockchainů a zatím jde tedy jen o analýzu jednoho zdroje, přesto téma, které zpracovává, patří k reálným a dlouhodobě diskutovaným výzvám oboru.
Index hodnotí sítě na základě tří faktorů: tržní hodnoty v ohrožení (market-value-at-risk), délky expozice historických on-chain dat a míry aktivní připravenosti. Výsledné skóre vzniká váženým modelem kombinujícím tyto proměnné s cílem posoudit reálnou zranitelnost každé sítě.
Bitcoin vede žebříček ohrožených sítí
Na prvním místě mezi nejzranitelnějšími sítěmi stojí Bitcoin. Index vyčísluje hodnotu v ohrožení na přibližně 1,5 bilionu dolarů, přičemž síť akumulovala 17 let exponovaných on-chain dat a dosud nevypracovala žádný konkrétní plán přechodu na post-kvantové kryptografické standardy. Jde o kombinaci, která z Bitcoinu činí největší koncentraci kvantového rizika v celém hodnoceném vzorku.
Na druhém místě se umístil Hyperliquid, který index označuje jako jedinou velkou síť bez jakékoli formy přípravy – chybí veřejná roadmapa, formální uznání rizika i širší odborná diskuse na toto téma. Třetí pozici obsadil BNB Chain, jehož vysoká expozice vychází z rozsahu ekosystému při absenci jasného plánu připravenosti.
Zbývající sítě v rizikové části žebříčku – Dogecoin a Monero – rovněž postrádají roadmapy. Tron kvantové riziko alespoň formálně uznává, avšak bez konkrétních kroků k jeho řešení, což jej řadí do středu hodnocení.
Cardano a Ethereum v čele připravených sítí
Z deseti hodnocených blockchainů pouze čtyři aktivně pracují na snížení kvantového rizika. Cardano získalo nejvyšší hodnocení díky letům systematického výzkumu a jasně definované dlouhodobé strategii.
Ethereum následuje s aktivním výzkumem a zveřejněnou roadmapou. XRP Ledger deklaruje cíl dosáhnout plné kvantové připravenosti do roku 2028.
Solana zveřejnila roadmapu zahrnující výzkumnou fázi, adopci nových typů peněženek a migraci stávající infrastruktury.
Časový horizont se zkracuje
Kontext, ve kterém index vzniká, je přinejmenším stejně důležitý jako samotné výsledky. Odborné odhady doby potřebné k prolomení současných kryptografických standardů pomocí kvantových počítačů se v posledních letech výrazně zkracují.
Google a Cloudflare již cílí na plnou post-kvantovou migraci do roku 2029. Sítě, které dosud nezahájily přípravu, tak riskují, že budou nuceny provádět rozsáhlé upgrady v časovém tlaku.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.