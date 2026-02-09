Sílí tlaky na to, aby celá infrastruktura AI byla regionální

Země, které si kladou za cíl digitální suverenitu, začaly významně zvyšovat své investice do lokálních AI platforem, když hledají životaschopné alternativy k americkým řešením, vysvětluje Gartner.
Je umělá inteligence novou investiční bublinou?
Podle něj se to týká nejen generických AI modelů, ale také výpočetního výkonu, datových center, infrastruktury a to tak, aby byly v souladu s místními zákony, kulturou a regionálními potřebami.
„Důvěra a kulturní kompatibilita se u nástrojů umělé inteligence stávají klíčovými kritérii. Vedoucí pracovníci organizací i vládní činitelé upřednostňují platformy, které jsou v souladu s místními hodnotami, regulačními rámci a očekáváními uživatelů, před těmi, které sice mají největší trénovací datové sady, ale nemusí být pro regionální uživatele nejvhodnější,“ podotýká Gaurav Gupta, analytik Gartneru.
Lokalizované modely podle něj těmto lidem a organizacím mohou poskytnout větší kontextovou hodnotu – regionální LLM překonávají globální modely například v případech, jako je vzdělávání, dodržování právních předpisů či veřejné služby, zejména pokud fungují v jiných jazycích než angličtině.
Státy stojící mimo kolektivní Západ navíc mění své postoje z důvodu obav z přílišného vlivu této kultury, což v důsledku povede ke snížení přeshraniční spolupráce v oblasti AI a ke zdvojování úsilí pro podobný cíl.
Gartner předpokládá, že státy, které budou zavádět suverénní podobu své AI, budou muset do roku 2029 vynakládat nejméně 1 % svého HDP na AI infrastrukturu. Kromě suverenity ale investice bude pohánět i strach těchto zemí ze zaostávání v technologickém závodu o AI.
Kritickou páteř, která umožní suverenitu AI, tvoří datová centra a infrastruktura zpracovávání dat pro potřeby AI. V důsledku toho v budoucnu dojde k explozivnímu nárůstu investic zejména v tomto segmentu, dodává Gupta.
