Skryté náklady AI-generované práce: Jak „workslop“ ničí produktivitu i vztahy na pracovišti

Podle výzkumu, který publikoval letos v září Harvard Business Review, využívá AI v práci už 40% zaměstnanců. Stejný podíl přiznal, že se s workslopem osobně setkal alespoň jednou za poslední měsíc.
„Workslop“ – tedy práce, která sice vypadá reprezentativně, ale neobsahuje užitečné informace pro posun projektu – nutí ostatní kolegy věnovat téměř dvě hodiny opravám nebo domýšlení klíčových detailů.
Neviditelná daň za umělou inteligenci
Finanční důsledky jsou obrovské. Zaměstnanci průměrně stráví opravou jednoho AI-nezvládnutého úkolu téměř dvě hodiny, což odpovídá „neviditelné dani“ 186 dolarů měsíčně na osobu. V organizaci s 10 000 pracovníky to znamená více než 9 milionů dolarů ročně ztracených na neproduktivním čase.
Autoři studie připomínají, že efekt workslopu zasahuje všechny úrovně firemní hierarchie – od manažerů k podřízeným, i mezi kolegy napříč odděleními. Nejvíce postižené jsou především firmy z technologického a poradenského sektoru.
Důvěra v ohrožení a zhoršená spolupráce
Kromě ekonomických dopadů má workslop i méně zjevné, ale o to závažnější následky pro firemní kulturu. S více než polovinou lidí workslop vzbuzuje rozčílení, třetina je zmatená a pětina dokonce uražená. Co je však zásadní – téměř polovina zaměstnanců začne kolegu, který workslop produkuje, považovat za méně kreativního, důvěryhodného nebo schopného.
Vytváříte už aplikace s pomocí nástrojů umělé inteligence?
„Musel jsem zvažovat, jestli to raději celé nepředělám sám, nebo požádám kolegu, aby to zkusil znovu – anebo prostě spolknu, že to nebude dost dobré,“ popisuje zkušenost respondent z finančního sektoru. Další přiznává, že kvůli nekvalitní AI práci musel svolat nový meeting a začít znovu s vlastním rešerším.
Produktivita AI? Zatím spíše v nedohlednu
Není divu, že přes nárůst investic do AI čekají firmy na návratnost marně. Data z MIT Media Lab ukazují, že 95% organizací nezaznamenalo díky generativní AI žádné měřitelné zlepšení produktivity. Podle Stanfordu je hlavní příčinou neujasněná strategie, chybějící pravidla a absence konkrétního vedení v oblasti smysluplného zapojení nových technologií.
Vědci upozorňují na rozdíl mezi tzv. piloty, kteří AI využívají kreativně a cíleně, a „pasažéry“, kteří ji berou pouze jako zkratku k odbavení úkolů. Řešením podle autorů není plošně zatracovat AI, ale nastavit jasné mantinely jejího využívání a vyžadovat stejný standard kvality u všech výstupů – ať už jsou výsledkem práce člověka, nebo stroje.
Zavádění umělé inteligence do každodenní praxe je tedy stále provázeno více otázkami než odpověďmi. Dokud si firmy nenastaví jasná pravidla a nezačnou využívat AI smysluplně, hrozí, že bude místo pomocníka zejména zdrojem frustrace a neefektivity – a to za nemalou cenu.
