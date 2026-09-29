Souboj o českou jedničku 5G: jeden operátor slaví, druhý propadá o deset bodů

Ve 4G síti obsadil první místo národního žebříčku T-Mobile s nPerf Coverage Score 97,55 procenta (geografické pokrytí 96,32 procenta, populační pokrytí 98,78 procenta). Druhé místo obsadilo O2 s indexem 97,41 procenta, tedy jen těsně za lídrem. Vodafone uzavřel pořadí se skóre 96,95 procenta.
Rozestupy mezi všemi třemi sítěmi nepřesahují jeden procentní bod. Čtvrtá generace mobilních sítí je v Česku napříč operátory prakticky dobudovaná a volba operátora tak z hlediska dostupnosti 4G signálu nehraje zásadní roli.
5G: T-Mobile a O2 dělí jediný bod, Vodafone výrazně zaostává
U technologie páté generace je obraz odlišný. T-Mobile obhájil první místo s indexem 80,40 procenta (geografické pokrytí 74,02 procenta, populační pokrytí 86,78 procenta). O2 skončilo druhé s výsledkem 79,41 procenta – rozdíl oproti lídrovi činí necelý jeden bod.
Vodafone se umístil na třetím místě s citelným odstupem: jeho nPerf Coverage Score dosáhlo 69,74 procenta, tedy o více než deset procentních bodů méně než u T-Mobile. Z dat vyplývá, že zatímco T-Mobile a O2 budují sdílenou 5G infrastrukturu logicky srovnatelným tempem, Vodafone za oběma konkurenty v rozšiřování páté generace znatelně zaostává.
Regiony: Praha vede, Karlovarsko zaostává
U 4G sítě zůstávají regionální rozdíly minimální – většina krajů se pohybuje v pásmu 94 až 99 procent nPerf Coverage Score bez ohledu na operátora. U 5G technologie se ale rozdíly mezi regiony výrazně prohlubují.
Nejlepší 5G pokrytí v zemi nabízí Praha se souhrnnou hodnotou 91,3 procenta. Hlavní město je zároveň regionem s nejvyrovnanějšími výsledky mezi operátory: T-Mobile zde dosahuje skóre 93,63 procenta, O2 90,35 procenta a Vodafone 90,06 procenta. Vysoká hustota obyvatel a soustředěné investice do infrastruktury v metropoli se v naměřených datech jasně odrážejí.
Opačný konec žebříčku patří Karlovarskému kraji s celkovým pokrytím pouze 62,1 procenta – nejslabším výsledkem v zemi. V tomto regionu se navíc obrací obvyklé pořadí operátorů: nejlépe si vede Vodafone se skóre 70,71 procenta, zatímco O2 propadá až na 47,07 procenta. T-Mobile se pohybuje uprostřed s hodnotou 68,57 procenta.
Podobné odchylky od celostátního pořadí se objevují i v dalších krajích. V Jihočeském kraji jednoznačně vede T-Mobile s 5G skóre 75,73 procenta, zatímco Vodafone zde dosahuje jen 57,39 procenta. V Ústeckém kraji T-Mobile dominuje s hodnotou 89,58 procenta, čímž se tento region řadí mezi nejlépe pokryté mimo Prahu. Ve 4G síti si naopak Praha drží suverénní náskok se skóre blížícím se 99,5 procenta u všech tří operátorů – potvrzuje se tak, že čtvrtá generace sítí je zde dobudovaná téměř beze zbytku.
Metodika: terénní studie
Území Česka je pro účely barometru rozděleno do pravidelné mřížky parcel o velikosti přibližně 400 až 600 metrů na stranu podle zeměpisné šířky. Parcela se pro daného operátora započítává ve chvíli, kdy v ní alespoň jeden z jeho uživatelů zaznamená měření – bez ohledu na to, zda šlo o měření se signálem, nebo bez něj. Absence pokrytí je považována za stejně relevantní výsledek jako jeho přítomnost.
Klíčovým principem metodiky je, že pokrytí každého operátora se počítá výhradně z měření jeho vlastních zákazníků, nikoli ze souhrnných dat všech sítí dohromady. Referenční perimetr, tedy jmenovatel výpočtu, je tak pro každého operátora jiný – tvoří ho parcely, které skutečně navštívili jeho zákazníci. Každá síť je díky tomu hodnocena přesně v místech, kde její klienti reálně žijí, pracují a cestují.
Technologie se v modelu vzájemně vnořují: parcela je považována za pokrytou danou technologií, jakmile v ní bylo zaznamenáno alespoň jedno měření této technologie nebo vyšší generace. 5G pokrytí tedy představuje území, kde je dostupná přinejmenším síť páté generace.
Barometr pracuje se třemi ukazateli. Geografické pokrytí vyjadřuje podíl referenčních parcel operátora, ve kterých byla technologie zaznamenána, přičemž každá parcela má stejnou váhu bez ohledu na počet obyvatel. Populační pokrytí v mobilitě váží stejné parcely podle počtu odlišných zařízení nPerf zaznamenaných v nich – frekventované silnice a centra měst tak mají větší váhu než řídce navštěvované oblasti. Výsledné nPerf Coverage Score je průměrem obou ukazatelů v rovném poměru.
U 5G sítí barometr zohledňuje všechna frekvenční pásma využívaná jednotlivými operátory. Nízká pásma (700 MHz) dosahují dále než střední (2 100 MHz) a vysoká pásma (3 500 MHz), nabízejí ale nižší rychlosti – údaje o pokrytí je proto vhodné číst společně s výsledky rychlostního barometru nPerf.
Co je nPerf
nPerf je nezávislá francouzská platforma pro měření výkonu internetového připojení, založená na reálné zkušenosti uživatelů. Prostřednictvím mobilní aplikace pro Android sbírá miliony jednotlivých měření signálu a rychlosti připojení a přeměňuje je na využitelné analýzy pokrytí a kvality sítí.
Aplikace zaznamenává úroveň signálu zařízení pokaždé, když operační systém nebo jiná nainstalovaná aplikace – mapy, navigace, hry – vyžádá polohu zařízení, a dále během aktivních měřicích sezení, která si uživatelé mohou sami spustit. Každý záznam je opatřen časovým razítkem a geolokalizován s přesností na 20 metrů.
Do panelu měření se může zapojit kdokoli pouhou instalací aplikace nPerf. Do reportů jsou zahrnuti pouze operátoři provozující vlastní síť, virtuální operátoři (MVNO) jsou z hodnocení vyloučeni. Země i jednotliví operátoři jsou v barometru publikováni pouze tehdy, pokud objem měření a podíl skutečně zmapovaného obydleného území dosahuje dostatečné úrovně pro spolehlivou reprezentativnost výsledků. Kromě mobilního pokrytí nabízí nPerf i nástroje pro měření pevného a Wi-Fi připojení s přesností až do rychlosti 10 Gb/s a všechny své publikace zveřejňuje na vlastním webu.
Závěrečný report obsahující české výsledky najdete zde ve formátu PDF.
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