Soud konstatoval, že Meta a YouTube způsobují závislost

Porota losangeleského soudu se po devítidenní poradě shodla, že Meta a YouTube nesou vinu ve všech bodech obžaloby. Z třímilionového odškodnění zaplatí Meta 70 % a YouTube zbylých 30 %, přičemž celková částka se v další fázi ještě může navýšit o trestní pokuty.
Zástupci platforem se u soudu neúspěšně hájili existencí bezpečnostních nástrojů pro rodiče a snahou svalit vinu na těžké dětství žalující.
Sedmkrát ano pro vinu gigantů a narušené vnímání těla
Případ dvacetileté Kaley je prvním, kde porota naprosto jednoznačně prokázala úmyslné navrhování návykových prvků. Dívka u soudu popsala, jak u ní používání Instagramu a YouTube vyvolalo těžkou závislost, úzkosti, sebevražedné myšlenky a tělesnou dysmorfii – hrubě zkreslené vnímání vlastního těla. Její psychický stav zašel tak daleko, že musela opustit zaměstnání kvůli nepřekonatelnému nutkání neustále používat digitální filtry upravující vzhled.
Porota ve svém rozhodnutí odpověděla kladně na sedm klíčových otázek. Potvrdila, že Meta byla při návrhu a provozu Instagramu nedbalá a prokazatelně věděla, že je design aplikace pro nezletilé nebezpečný. Soud rovněž uznal, že firma věděla o neschopnosti uživatelů toto nebezpečí rozpoznat, a přesto je dostatečně nevarovala.
Právě selhání v upozornění na rizika bylo označeno za podstatný faktor poškození dívčina zdraví. Verdikt nyní dává naději žalobcům ve více než 1600 podobných případech, které aktuálně míří proti společnostem Meta, Google, TikTok či Snapchat.
Psychologické dopady: Spánek, úzkosti a toxický obsah
Soudní spory se opírají o reálná data z výzkumů, která ukazují rapidní nárůst úzkostí, depresí a pokusů o sebevraždu mezi dospívajícími. Odborné studie ovšem přinášejí mnohem nuancovanější pohled na to, co přesně dětem škodí:
- Ztráta spánku a modré světlo: Děti, které tráví na sítích více než tři hodiny denně, mají prokazatelně vyšší riziko depresí v dospělosti. Důvodem je především odkládání spánku a modré světlo obrazovek, které blokuje tvorbu melatoninu.
- Obsah je důležitější než čas: Samotná délka používání není jediným viníkem. Problémem je toxický obsah, například propagace poruch příjmu potravy. Pokud děti sledují neutrální nebo smysluplná témata, může být vliv technologií neutrální.
- Kruh osamělosti a ztráta empatie: Intenzivní online komunikace postrádá neverbální signály, což postupně oslabuje schopnost empatie. Uživatelé tak padají do začarovaného kruhu – platformy slibují propojení, ale výsledkem je hlubší pocit osamělosti.
- Chybějící plošná kauzalita: Odborníci upozorňují, že nelze vliv paušalizovat. Až pro 80 % dětí je negativní dopad platforem minimální. Zároveň platí, že děti se sklony k depresím mají tendenci sociální sítě využívat častěji, což ztěžuje určení jednoznačné příčiny a následku. Zásadní roli ve zmírnění dopadů tak hraje především rodičovská mediace.
Evropský bič na giganty a zpoždění v Česku
Verdikt z Los Angeles má přímý přesah do Evropy. Od srpna 2024 platí Akt o digitálních službách (DSA), který velkým platformám ukládá přísné povinnosti při ochraně nezletilých. Průlomový rozsudek z Kalifornie nyní poslouží evropským regulátorům jako jasný důkaz technologické nedbalosti.
EU může díky DSA vymáhat dodržování pravidel pod hrozbou pokut ve výši až 6 % globálního ročního obratu, což urychlí nutnost omezit agresivní notifikace, nekonečné scrollování a rozšířit nástroje pro rodičovskou kontrolu.
Česká republika ovšem plnou implementaci DSA zatím nedokončila a nedodržela stanovený termín, čímž se vystavuje riziku unijních sankcí. Stát v současnosti zoufale pomalu stále pracuje na transpozici do národního práva, což zahrnuje mimo jiné jmenování národního koordinátora digitálních služeb a oficiální pověření takzvaných důvěryhodných ověřovatelů.
