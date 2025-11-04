Spojené arabské emiráty na cestě k dominanci v AI

Microsoft se chystá na jednu ze svých dosud největších mezinárodních investic. V příštích čtyřech letech investuje 15,2 miliardy dolarů ve Spojených arabských emirátech (SAE).
Investice zahrnuje vůbec první dodávku nejmodernějších AI čipů společnosti Nvidia do SAE, umožněnou poté, co americká vláda udělila Microsoftu speciální vývozní licenci.
Dohoda tak posiluje pozici Microsoftu na Blízkém východě, který se stává klíčovou frontou v globálním závodě o dominanci v oblasti AI, a SAE se díky ní zároveň stávají novým centrem americké diplomacie v oblasti kontroly vývozu a regionálním pilířem amerického vlivu v oblasti AI.
Už na začátku tohoto roku se prezident Donald Trump a prezident SAE šejk Mohamed bin Zayed al-Nahyan dohodli na vybudování kampusu datového centra AI v Abú Dhabí. Nicméně projekt byl zpožděn právě kvůli americkým vývozním omezením, která blokovala prodej pokročilých čipů Nvidia do této oblasti.
V září se Microsoft stal první společností, která od amerického ministerstva obchodu získala licenci k dodávkám těchto čipů do SAE. Kritici však argumentují, že tento krok může oslabit záměr amerických vývozních omezení vůči Číně tím, že otevírá možná zadní vrátka prostřednictvím jejího spojence.
Microsoft uvedl, že proto, aby získal souhlas vlády, splnil přísné požadavky na kybernetickou a národní bezpečnost. Společnost teď vlastní v SAE ekvivalent 21 500 grafických procesorů Nvidia A100, a to na základě kombinace modelů A100, H100 a H200. Tyto čipy se používají k napájení modelů umělé inteligence od OpenAI, Anthropic, vývojářů open source a samotné společnosti Microsoft.
Celková investice zahrnuje prostředky, které Microsoft začal vynakládat v roce 2023 v rámci národní iniciativy v oblasti umělé inteligence ve Spojených arabských emirátech.
Do konce roku 2025 Microsoft v zemi utratí přibližně 7,3 miliardy dolarů, z toho 1,5 miliardy dolarů na kapitál pro G42, státní společnost Spojených arabských emirátů zabývající se umělou inteligencí, a 4,6 miliardy dolarů na nová datová centra.
V rámci nové fáze dohody plánuje Microsoft mezi lety 2026 a 2029 investovat dalších 7,9 miliardy dolarů, včetně 5,5 miliardy dolarů na kapitálové výdaje na rozšíření své AI a cloudové infrastruktury. Strategie Microsoftu v SAE však není zaměřena pouze na hardware.
Firma uvádí, že spojuje svou rozsáhlou infrastrukturu umělé inteligence s podporou rozvoje místních talentů a posílením digitální správy. Do roku 2027 se Microsoft zavazuje vyškolit jeden milion obyvatel SAE v oblasti digitálních služeb a umělé inteligence, čímž se Abú Dhabí stane regionálním centrem pro výzkum a inovace v oblasti umělé inteligence.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.