Spotřeba energie datovými centry kvůli AI prudce roste a energetická síť nemusí udržet krok

Rozmach umělé inteligence představuje pro technologický průmysl novou výzvu: zajistit dostatek elektřiny k jejímu napájení. Gartner předpovídá, že datová centra po celém světě spotřebují v letošním roce 565 terawatthodin (TWh) elektřiny, což představuje meziroční nárůst o 26 %.
Systémy navržené speciálně pro trénování a provozování modelů umělé inteligence vyžadují výrazně větší výpočetní výkon – a tedy i více energie – než tradiční servery. Gartner odhaduje, že hardware optimalizovaný pro umělou inteligenci bude letos představovat 31 % celkové spotřeby elektřiny datových center. Očekává se, že do roku 2027 budou tyto servery spotřebovávat víc energie než všechny konvenční servery dohromady.
Je to důsledek pokračujícího závodu technologických společností o rozšíření schopností v oblasti umělé inteligence. Poskytovatelé cloudových služeb a velké podniky masivně investují do specializované infrastruktury, a to navzdory přetrvávajícím otázkám ohledně toho, jak rychle se tyto investice promítnou do jejich obchodních výnosů.
Dlouhodobý výhled je ještě výraznější. Gartner předpovídá, že celková spotřeba elektřiny v datových centrech by do roku 2030 mohla překročit 1 200 TWh ročně, což je více než dvojnásobek současné úrovně. V takovém okamžiku by poptávka po energii mohla začít převyšovat schopnost energetických sítí nové projekty datových center podporovat.
Varování ohledně energetických nároků AI nejsou nová. Nejnovější prognózy však překračují dřívější odhady, což naznačuje, že poptávka může růst rychleji, než se očekávalo. Podle Gartneru se v globálním závodě o AI přístup ke spolehlivému napájení stává jedním z nejdůležitějších faktorů. Tento problém je obzvlášť patrný ve Spojených státech, kde se vývojáři datových center a provozovatelé rozvodných sítí už dnes potýkají spolu s rostoucí poptávkou také se zdlouhavými lhůtami pro rozšiřování energetické infrastruktury.
K řešení tohoto problému Gartner doporučuje, aby se organizace soustředily na zlepšení efektivity, namísto pouhého přidávání dalšího hardwaru. Mezi navrhovaná opatření patří nasazení energeticky účinnějších technologií chlazení, zlepšení využití infrastruktury a rozšíření využívání edge computingu, který zpracovává data blíž k místu jejich vzniku, namísto spoléhání se výhradně na velká centralizovaná datová centra.
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