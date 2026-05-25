Starlink v Evropě zrychlil o 45 %, v Česku rychlostně konkuruje fixním sítím

V prvním čtvrtletí 2026 dosáhl Starlink v Evropě mediánové rychlosti stahování 165,71 Mb/s, o rok dříve to bylo 114,05 Mb/s. Nárůst o 45 % během jediného roku doprovází medián uploadu 24,10 Mb/s a multi-server latence kolem 49 ms. Rychlost stahování se zvýšila ve 26 z 27 sledovaných zemí. Vyplývá to z analýzy Ookla.
Nejrychlejší je Starlink v Lotyšsku (232,51 Mb/s), v Řecku (196,31 Mb/s) a v Chorvatsku (188,02 Mb/s). Kypr, Polsko a Lotyšsko zaznamenaly největší meziroční skoky. V souhrnu platí, že v 11 z 27 evropských trhů je Starlink v downloadu rychlejší než medián všech pevných sítí v dané zemi.
Pevné sítě si přesto drží výhodu v latenci a uploadu – v latenci jsou lepší ve všech sledovaných zemích, v uploadu ve 26 z 27.
Česko: pomalé pevné sítě, Starlink jako skutečná alternativa
Data Ookla řadí Českou republiku mezi země s nejnižším národním mediánem rychlosti pevného internetu ve sledovaném vzorku. Jde o důsledek dlouhodobého spoléhání na DSL, významného podílu lokálních bezdrátových sítí a nerovnoměrného rozvoje FTTH mimo velká města.
V praxi to znamená, že uživatelé mimo optikou nebo moderním kabelem pokryté oblasti, mají často k dispozici pevné připojení, které výrazně zaostává za tím, co dnes umí Starlink. Rozdíl mezi průměrným výkonem pevných sítí a satelitu se v Česku rychle zmenšuje a v řadě venkovských či rekreačních lokalit už satelit pevnou přípojku v rychlosti stahování převyšuje.
Kontrast: trhy, kde dominuje optika
Situace je výrazně odlišná v zemích se silnou optickou a kabelovou infrastrukturou. Dánsko, Finsko, Nizozemsko, Lucembursko, Slovinsko, Malta a Rumunsko vykazují ve vzorcích Speedtestu podíl Starlinku pod 1 %. V této skupině je Starlink v mediánu downloadu o téměř 82 Mb/s pomalejší než národní průměr pevných sítí.
Dobře je to vidět na příkladu Španělska: medián pevného internetu dosahuje 277,98 Mb/s, zatímco Starlink je přibližně o 110 Mb/s pomalejší. V takových zemích funguje satelit především jako doplňkové řešení – zálohové připojení, přístup pro odlehlé lokality nebo pro specifické mobilní scénáře.
Český trh má městské „ostrovy“ s dobrou optikou a kabelem, ale celkový průměr výkonu pevných sítí nás řadí blíže k pomalejším trhům.
Kapacita Starlinku a bulharské varování
Analýza upozorňuje i na limity satelitní kapacity. Bulharsko má ve vzorcích Speedtestu nejvyšší podíl Starlinku v Evropě (8 %), zároveň však nejnižší medián downloadu (61,06 Mb/s) a jako jediná země meziročně o 5 % kleslo. Vysvětlení je poměrně přímočaré: s rostoucím počtem uživatelů v dané oblasti se kapacita satelitního systému dělí mezi více terminálů a výkon klesá.
Pro Česko z toho plyne, že Starlink je vhodné chápat především jako doplněk k pevným sítím, zejména pro řidčeji osídlené lokality a jako záložní řešení. Pokud by se stal masovou náhradou pevných přípojek, hrozí opakování bulharského scénáře.
Kde dává Starlink v českém prostředí smysl
Evropská data i zkušenosti z jiných trhů ukazují několik typických scénářů, kde satelitní připojení přináší největší přidanou hodnotu. V českém prostředí jde především o venkov a okraje obcí se starší infrastrukturou, horská a rekreační střediska, chatové oblasti a menší podniky mimo města, které potřebují spolehlivé připojení. Významnou roli hraje Starlink také jako záložní linka pro firmy, školy a veřejnou správu.
Ve městech s kvalitní optikou a kabelem zůstává primární volbou pevná infrastruktura – nižší latence a lepší upload jsou pro náročné použití (cloud, hry, videokonference) stále klíčové.
Konkurence v satelitním segmentu
Starlink je v oblasti LEO satelitního připojení pro domácnosti nejviditelnější, ale nikoli jediný. Do hry vstupuje Eutelsat OneWeb, Amazon Kuiper a postupně také evropský program IRIS². To naznačuje, že satelitní internet se stane standardní součástí širokopásmové infrastruktury a nebude pouze okrajovou technologií.
Pro české prostředí je to dvojí signál: na jedné straně potenciál pro kvalitnější služby a lepší ceny díky konkurenci, na druhé straně potřeba dál systematicky rozvíjet pevné sítě, aby se část uživatelů dlouhodobě neupnula k technologii s omezenou kapacitou a vyšší latencí.
