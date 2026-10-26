Švédská vláda blokuje ChatGPT a Claude na služebních počítačích

Rozhodnutí o zákazu využívání ChatGPT zdůvodnil digitalizační ředitel Mikael Wettercrantz interním sdělením, ve kterém upozornil, že používání neschválených AI služeb může mít „důsledky pro naši informační bezpečnost“. Úřad po interní kontrole zároveň zvýšil zabezpečení Copilotu, detaily však z bezpečnostních důvodů nezveřejnil. Již dříve byl omezen přístup k čínskému modelu Deepseek.
Zaměstnanci budou mít i nadále přístup k ChatGPT a Claude výhradně prostřednictvím interní platformy Intric, kterou si Regeringskansliet (úřad představuje centrální aparát švédské vlády a sdružuje všechna ministerstva a jejich zaměstnance) sám vyvinul.
Podobná opatření už zavedly i další úřady. Blokaci ChatGPT a Claude zavedl daňový úřad Skatteverket i Státní institucionální správa (SiS). Otázku nyní řeší i exekutorský úřad Kronofogden.
Rizika neřízeného používání AI potvrdila i interní kontrola na Trafikverketu (švédská vládní agentura pro dopravu), která odhalila problematické vkládání citlivých informací do deseti různých AI nástrojů.