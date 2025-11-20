TikTok chce lépe pracovat s AI obsahem

Součástí TikToku budou brzy nové nástroje, které uživatelům umožní určit, kolik se jim bude zobrazovat obsahu vygenerovaného umělou inteligencí. Vývojáři zároveň vylepšili technologii, která AI obsah štítkuje.
Novinky jsou dokladem toho, jak velkou roli dnes generativní inteligence ve světě technologií hraje, a to i na platformě původně postavené na sdílení uživateli vytvářených videí.
Nové ovládací prvky pro obsah generovaný umělou inteligencí se nacházejí v menu „Spravovat témata“, které uživatelům umožňuje ovlivnit obsah jejich Feedu, tedy to, jak často se jim zobrazují videa z vybraných tematických kategorií. Nově se mezi kategoriemi objeví taky obsah generovaný umělou inteligencí.
Škodlivá videa
TikTok a krátká videa, na nichž je tato síť postavena, mají velmi negativní vliv na naše digitální zdraví. Zde si můžete přečíst podrobnosti o jejich zhoubném vlivu.
„Správa témat umožňuje uživatelům nastavit, jak často se jim zobrazuje obsah související s více než desíti kategoriemi, jako je tanec, sport nebo jídlo a pití,“ uvádí společnost v příspěvku na svém blogu s tím, že nové nastavení má pomoci uživatelům „přizpůsobit rozmanitou škálu obsahu ve svém feedu, spíš než úplně odstranit nebo nahradit obsah ve feedu“.
Aktualizace přichází v době, kdy i další společnosti přijímají za své kanály postavené výhradně na AI obsahu: Meta v září spustila kanál Vibes, společnost OpenAI pro změnu otevřela sociální platformu Sora, na níž uživatelé sdílejí klipy vytvořené s pomocí stejnojmenného nástroje.
Právě od spuštění Sory se na TikToku začaly objevovat vysoce realistická AI videa a mnoho tvůrců AI nástroje využívá i k dalšímu grafickému ztvárnění svých příspěvků bez ohledu na téma. Díky novému nastavení tak můžou uživatelé TikToku, kteří se cítí zahlceni videi generovanými umělou inteligencí, snížit jejich počet, zatímco ti, kterým se líbí, můžou naopak požádat o jejich navýšení. TikTok uvádí, že funkce bude široce dostupná v příštích týdnech.
Krom toho pracuje TikTok taky na zvýšení spolehlivosti označování obsahu generovaného umělou inteligencí. Ve fázi testů je technologie „neviditelných vodoznaků“, nenápadně vložených do vytvořených videí.
Už dnes sice TikTok vyžaduje, aby tvůrci realistická videa generovaná umělou inteligencí sami označovali, a používá tzv. Content Credentials standard, který je společný pro celé odvětví, připojující metadata ukazující, jak byl obsah vytvořen, problematické však je, že tato metadata mohou být při dalších úpravách videí nebo při jejich nahrání jinam odstraněna.
Neviditelný vodoznak, který může přečíst pouze TikTok, tak představuje další vrstvu ochrany. TikTok dokonce po uvedení technologie do provozu plánuje, že ji aplikuje už na existující obsah. Kombinace těchto dvou opatření má dle vyjádření společnosti zajistit, že bude AI obsah označovaný konzistentněji.
