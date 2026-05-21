Tor spouští crowdfundingovou kampaň na podporu nástrojů pro svobodu internetu

Podle nejnovější zprávy organizace Freedom House se svoboda na internetu snižuje už patnáctým rokem v řadě. Mnoho open-source nástrojů, které aktivisté, novináři a whistlebloweři používají k zajištění své bezpečnosti na internetu, zároveň čelí rostoucímu finančnímu tlaku.
V reakci na to se nezisková organizace Tor Project, stojící za prohlížečem Tor, spojila s organizací Funding the Commons a spust fundraisingovou kampaň zaměřenou na podporu technologií pro svobodu na internetu.
Cílem iniciativy je pomoci desíti neziskovým projektům působícím v oblastech, jako je online soukromí, obcházení cenzury, anonymní komunikace a bezpečné platformy pro informátory. Kampaň je přitom postavená na jedinečném komunitním modelu „kvadratického financování“ – na rozdíl od tradičního systému, v němž o úspěchu sbírky často rozhodují hlavně velkorysé dary, klade důraz především na celkový počet jednotlivých přispěvatelů.
V rámci tohoto přístupu každý přispěvatel fakticky funguje jako hlas. Společný vyrovnávací fond pak rozděluje další peníze projektům na základě toho, kolik lidí je podporuje – nikoli pouze na základě výše jejich daru. Organizátoři kampaně myšlenku vysvětlují na jednoduchém příkladu: pokud tři projekty vyberou stejnou částku peněz, ten, který má za sebou největší počet přispěvatelů, obdrží největší podíl z vyrovnávacího fondu.
Organizátoři kampaně zároveň uvádějí, že smyslem je dát menším dárcům možnost mít velký vliv a zároveň pomoci zjistit, které projekty komunita nejvíce oceňuje.
„Institucionální finance se řídí signály komunity, ne naopak,“ říká David Casey, ředitel organizace Funding the Commons. I malé dary tak dle něj mohou ovlivnit rozdělení prostředků z fondu.
Mezi podporovanými projekty je několik známých nástrojů pro ochranu soukromí a bezpečnost, včetně SecureDrop, OnionShare a Open Observatory of Network Interference. Mezi další projekty účastnící se kampaně patří OpenArchive, Ricochet Refresh, Onion Browser, ASL19, Unredacted, Miaan Group a Osservatorio Nessuno. Kampaň lze podpořit do 18. června formou kryptoměn.
