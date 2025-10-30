Computertrends  »  Technologie  »  Trendy a budoucnost trhu se sekundárním softwarem v ČR

Trendy a budoucnost trhu se sekundárním softwarem v ČR

Včera

Forscope
Autor: Forscope
Trh se sekundárním softwarem se v posledních letech stal důležitou součástí IT strategie mnoha firem i veřejných institucí. Přináší nejen významné finanční úspory, ale i cestu k větší nezávislosti na velkých dodavatelích. O aktuálních trendech, rostoucí poptávce po trvalých licencích a výhledu do budoucna hovoří Jakub Šulák, zakladatel a CEO společnosti Forscope, největšího brokera sekundárního softwaru v regionu střední a východní Evropy.

Jaký vliv má návrat firem z cloudu na poptávku po trvalých licencích?

V posledních letech pozorujeme zajímavý jev – řada firem, které přešly plně na cloudová řešení, se k on-premise modelu částečně vrací. Důvodem bývá ekonomická neudržitelnost předplatného i obavy o suverenitu dat. Když porovnáváme pětileté náklady na cloud s vlastní infrastrukturou, úspory mohou dosahovat až 80 %. Právě v takových případech se znovu dostává ke slovu trvalá licence, kterou lze legálně pořídit i z druhotného trhu. Firmy tak získávají plnou kontrolu nad softwarem a zároveň stabilitu nákladů.

Zaznamenáváte v současné době větší zájem o hybridní IT modely nebo čistě cloudová řešení?

Zcela jasně převažuje zájem o hybridní modely. Zatímco první vlna digitalizace směřovala převážně do cloudu, praxe ukázala, že úplná migrace není pro každého. Firmy dnes kombinují vlastní infrastrukturu s vybranými cloudovými službami. Tento přístup přináší vyšší bezpečnost, kontrolu nad daty i lepší předvídatelnost nákladů. Trvalé licence v takovém prostředí hrají klíčovou roli – dávají organizacím možnost udržet si kontrolu a vyhnout se závislosti na jednom dodavateli.

Jak zajišťujete transparentnost při ověřování původu licencí, které prodáváte?

Transparentnost je pro nás zásadní. Každá licence, kterou nabízíme, má ověřitelnou a sledovatelnou historii vlastnictví. Zákazník dostane kompletní dokumentaci potvrzující, že software byl legálně prodán v EU, že je trvalý a že byl předchozím uživatelem zcela deaktivován. To znamená, že může prokázat legálnost i při případném auditu. Kromě toho náš právní tým průběžně sleduje evropskou legislativu, aby klienti měli jistotu plné shody s aktuálními předpisy.

Jaké jsou podle vás nejčastější chyby, kterých se firmy dopouštějí při rozhodování mezi cloudovými a on-premise řešeními?

Jednou z nejčastějších chyb je, že firmy nerozlišují mezi licenčním klíčem a licencí samotnou. Klíč je jen technický prostředek, nikoli právní důkaz vlastnictví. Další častou chybou je podcenění celkových nákladů cloudu – především v dlouhodobém horizontu tří až pěti let. Mnoho podniků si neuvědomuje, že ceny předplatného nejsou fixní a mohou výrazně růst. Naopak trvalé licence umožňují plánovat rozpočet s jistotou a bez závislosti na změnách obchodní politiky výrobců.

Jak se podle vás bude v příštích pěti letech vyvíjet trh se sekundárním softwarem v Evropě?

Očekávám, že trh poroste dvouciferným tempem. Stále více firem si uvědomuje, že sekundární software je plně legální, bezpečný a ekonomicky výhodný. S růstem povědomí se zvyšuje i počet veřejných institucí, které jej začleňují do svých nákupních strategií. Sekundární trh se zároveň stává důležitým nástrojem udržitelného řízení IT – pomáhá organizacím šetřit zdroje a prodloužit životní cyklus jejich infrastruktury.

V jakých odvětvích zaznamenáváte nejvyšší poptávku po použitých softwarových licencích a proč?

Tradičně jde o veřejný sektor, zdravotnictví a výrobní podniky, kde je tlak na rozpočet největší. Například nemocnice díky úsporám z licencí mohou investovat do moderních technologií, které přímo zlepšují péči o pacienty. Ve výrobě zase často narážíme na starší zařízení, která jsou kompatibilní pouze s konkrétní verzí softwaru. Sekundární trh umožňuje tyto systémy udržovat bez nutnosti nákladné výměny hardwaru.

Jak může trh s použitým softwarem přispět k udržitelnosti a environmentálním cílům společností?

Sekundární software podporuje princip cirkulární ekonomiky. Namísto likvidace starších, ale plně funkčních licencí umožňuje jejich další využití. Organizace tak snižují množství odpadu, zbytečných nákupů i spotřebu zdrojů spojenou s výrobou nových produktů. Z tohoto pohledu jde o digitální ekvivalent recyklace – firmy šetří finance i životní prostředí zároveň.

Více informací naleznete na www.forscope.cz

  Našli jste v článku chybu?

Autor článku

